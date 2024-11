Confira dicas para não cair em fraudes de passagens aéreas na Black Friday Golpistas aproveitam data para enganar consumidores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 17h59 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Verificar a reputação do site e as redes sociais da empresa são algumas das dicas. Nils

Um dos momentos favoritos do brasileiro durante o ano para comprar passagens e hospedagens é a Black Friday. Uma pesquisa realizada pelo Google, em julho de 2024, mostra que a data promete ser relevante: 72% dos consumidores ouvidos gostariam de ter algum tipo de oferta de viagens. No ranking de produtos em geral, o estudo mostrou que, entre os itens mais desejados no período, as viagens estão em sétimo lugar, com 15% da preferência.

Marcelo Linhares, CEO da Onfly, maior travel tech B2B da América Latina, conta que a fraude de passagens aéreas inexistentes é um dos principais golpes, quando os consumidores compram passagens em sites falsos que imitam empresas que de fato existem. “Na Black Friday, os golpistas tornam-se mais ousados, oferecendo promoções irreais que nunca serão cumpridas. Ofertas como passagens para as Maldivas por R$ 4 mil ou voos para São Paulo por R$ 69 são exemplos típicos dessas situações impossíveis", explica.

Além disso, há um aumento nas práticas de phishing, em que e-mails, sites e mensagens maliciosas se passam por promoções de empresas conhecidas para solicitar dados pessoais ou de pagamento.

Dicas para evitar fraudes durante a Black Friday

Verifique a reputação do site: pesquise a empresa antes de finalizar a compra e sempre cheque se o domínio do site corresponde ao oficial da empresa. Opte por manter as compras por meio de agências de viagens tradicionais ou plataformas já conhecidas pode reduzir os riscos de fraudes; Cuidado com URLs falsas: fique atento a sites que copiam visualmente os legítimos, mas que fazem pequenas alterações no endereço de URL. Esses detalhes podem indicar fraudes; Verifique as redes sociais da empresa: consumidores insatisfeitos geralmente fazem denúncias por meio das redes sociais das companhias focadas em turismo. Comentários pedindo dinheiro de volta e avaliações podem revelar golpes ou reclamações recorrentes sobre o serviço; Use cartão de crédito: o cartão de crédito oferece maior proteção contra fraudes e a possibilidade de contestação de cobranças em caso de problemas. Golpistas costumam oferecer descontos maiores para pagamentos via PIX, uma vez que o dinheiro não pode ser recuperado nesse método de pagamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.