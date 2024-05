Confira os principais Drones expostos na DroneShow Robotics 2024 Feira acontece de 21 a 23 de maio no Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo, em São Paulo (SP), no estande do PIT – Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos

DroneShow Robotics 2024 (Virta)

O Agras T50 leva as operações agrícolas realizadas por drones a novos patamares. Ele herda um poderoso sistema de propulsão coaxial de rotor duplo e uma estrutura resistente a torque de tipo dividido para estabilidade superior ao transportar cargas de 40 kg de pulverização ou 50 kg de dispersão.

O T50 utiliza um sistema de pulverização por atomização dupla, radares de matriz por fases frontais e traseiros e um sistema de visão binocular. O T50 distingue-se em vários cenários, desde o levantamento topográfico até a pulverização e dispersão, garantindo operações e desempenho estáveis.

Elios 3 (FLYABILITY SA)

Drone: Elios 3, lançado em 2022. O equipamento é amplamente utilizado em inspeções industriais, especialmente em espaços confinados e de difícil acesso, como tanques de armazenamento, dutos, túneis, minas e estruturas complexas.

Uma das características marcantes do Elios 3 é sua capacidade de voar de forma estável e segura em ambientes confinados, graças ao seu design à prova de colisões e ao sistema de estabilização avançado. Além disso, possui uma câmera de alta resolução que permite a captura de imagens nítidas e detalhadas mesmo em condições de iluminação adversas.

SPECTRAL 2 (NUVEM UAV INDUSTRIA DE AERONAVES S.A.)

Drone: SPECTRAL 2, modelo fabricado pela própria NUVEM UAV, lançado em 2020, utilizado para mapeamento topográfico e mapeamento multiespectral em aplicações em Agricultura, mineração e projetos de cadastro de cidades, rodovias e ferrovias.

É o único drone elétrico do mercado, com 1 hora de autonomia, capaz de mapear mais de 2 mil hectares por dia em alta resolução, competindo diretamente com as principais marcas de aeronaves de asa fixa do mercado. Além disso, é multissensorial, sendo possível usar câmeras para Aerofotogrametria, sensores multiespectrais e termais, possibilitando o desenvolvimento de produtos em diversas aplicações como agronegócio, mineração, energia e infraestrutura. Entre os destaques está a capacidade de mergulhar e emitir alertas sonoros, entre outras características.

MERCOAGRO SOLUÇÕES EM DRONES AGRÍCOLAS

TopXGun FP 600 (MERCOAGRO SOLUÇÕES EM DRONES AGRÍCOLAS)

Drone: TopXGun FP 600, com lançamento oficial para o Brasil no evento DroneShow Robotics. O equipamento possui sistema de pulverização de 4 bicos elétricos centrífugos, radar e câmeras frontais e traseiras, e é extremamente ágil em suas manobras, oferecendo os melhores rendimentos operacionais para pulverização agrícola e aplicação de produtos.

Além disso, é fácil de operar e vem com controle, sistema completo com drones, base RTK, tanques para líquidos e sólidos, misturador de calda, gerador, carregador, manutenção preventiva e um alto padrão de pós-vendas estabelecido para o Brasil.

KYDRONES

Drone: SkyClean, lançado no final de 2023, o drone é utilizada para lavagem de alta pressão em alturas (limpeza de fachadas, vidraças, estruturas verticais etc.)

Desempenha um trabalho com a mesma pressão de uma lava jato industrial, o modelo inicial pode subir até 30 metros de altura, podendo ser utilizado tanto com água quanto com químicos para limpeza das superfícies.

XMOBOTS

Nauru 1000C (XMOBOTS)

Sistema Nauru 1000C consiste em: ARP Nauru 1000C, optrônico estabilizado – gimbal XSIS 222A, contêiner para transporte e operações com estações de controle, radares GMTI e scanners 3D, Terminais de Transmissão de Dados e Terminal de Enlace de Dados. Aplicação: Vigilância, segurança e monitoramento de fronteiras. Em assinatura de MoU com a MBDA, maior empresa de mísseis da Europa, o Nauru 1000C poderá ser integrado com os mísseis Enforcer Air e se tornando o primeiro drone armado do Brasil.

SPEEDBIRD AERO

Aeronave DLV2: O Grupo Pardini transportou em parceria com a Speedbird Aero, pela primeira vez, amostras biológicas de pacientes como testes do pezinho e exames toxicológicos, em Salvador (BA). Para isso, foi utilizada a aeronave DLV2, que tem capacidade para transportar até 5,8 kg, podendo voar a uma distância de até 15 km do ponto de decolagem.