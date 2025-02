Congressistas americanos pressionaram e aprovaram aumento de voos em Washington Decisão tornou as viagens mais convenientes para os legisladores, apesar dos avisos de que o aumento do tráfego no aeroporto Reagan DCA aumentaria o risco de atrasos e acidentes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/02/2025 - 02h05 (Atualizado em 01/02/2025 - 02h05 ) twitter

Capitólio, a sede do Legislativo americano: aprovação por mais voos Wikipedia/Creative Commons

Congressistas americanos pressionaram autoridades e companhias aéreas em 2024 a incluir mais voos para o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington (DCA). Nesta semana, um acidente entre um avião e um helicóptero no local deixou 67 pessoas mortas.

O Congresso adicionou mais de 50 novos horários à programação diária do aeroporto desde 2000, incluindo 10 que os legisladores aprovaram no ano passado, de acordo com a Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Washington (Metropolitan Washington Airports Authority - MWAA).

A pista principal do Aeroporto Nacional Ronald Reagan é a mais movimentada dos EUA e registra 800 decolagens e pousos por dia — ou quase um a cada minuto.

Os slots mais novos ainda não estão em uso. Espera-se que esses voos comecem nas próximas semanas. Quando isso acontecer, informa o New York Times, a vontade do Congresso terá aumentado o tráfego autorizado do aeroporto em mais de 50 decolagens ou pousos, ou mais de 25 viagens de ida e volta.

Construído para acomodar 15 milhões de passageiros por ano, o terminal tem se tornado cada vez mais congestionado, e agora recebe 25 milhões de passageiros ao ano.

Além de três grandes aeroportos - Dulles Internacional, Baltimore Internacional e Ronald Reagan, a região de Washington abriga inúmeras bases militares. Os voos comerciais disputam o espaço aéreo com helicópteros de forças especiais, como os da Guarda Costeira, que voam baixo e próximo à rota de aproximação do DCA.

No ano passado, a pedido do Congresso, novos voos foram adicionados ao DCA, apesar dos temores de que esses voos extras pudessem comprometer a segurança. A campanha por mais voos foi impulsionada pelos congressistas.

“O Congresso votou repetidamente para aumentar o número de voos diários no Aeroporto Nacional Reagan, adicionando partidas que tornaram a vida mais conveniente para os legisladores, apesar dos avisos de que o aumento do tráfego aéreo em torno de Washington aumentaria o risco de atrasos e acidentes”, diz o texto.

Reagan DCA é um dos três aeroportos dos EUA governados por um sistema de “slot”, no qual a Administração Federal de Aviação limita o número de decolagens e pousos diários para evitar espaço aéreo superlotado. Os outros dois são os aeroportos LaGuardia e John F. Kennedy, em Nova York.

