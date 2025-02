Avião da American Airlines colide com helicóptero em Washington e cai no rio Potomac Aeronave comercial com 64 pessoas a bordo se aproximava para pouso no Aeroporto Ronald Reagan quando se chocou com um helicóptero militar com 3 ocupantes. Torre chegou a alertar o helicóptero sobre a rota do avião Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 00h45 (Atualizado em 30/01/2025 - 08h07 ) twitter

Avião da American Airlines caiu no rio Potomac, em Washington, após bater no ar em helicóptero militar Carlos Barria/Reuters – 30.01.2025

Duas aeronaves bateram no ar, sobre o rio Potomac, na noite desta quarta-feira (29) em Washington. O acidente envolveu um avião modelo Bombardier CRJ-700, matrícula N709PS da American Eagle, subsidiária da American Airlines, e um helicóptero militar modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, indicativo de chamada PAT-25, que estava em uma missão de treinamento.

De acordo com autoridades, 60 passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo do avião, e três tripulantes ocupavam o helicóptero.

A colisão aconteceu um pouco antes das 23h, pelo horário de Brasília, quando o avião se aproximava da pista 33 do Aeroporto Ronald Reagan (DCA) para pouso. Não há informação sobre sobreviventes.

Em uma coletiva de imprensa iniciada pouco antes das 3h desta quinta-feira (30), ao lado do Secretário de Transportes Sean Duffy, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, confirmou que ambas as aeronaves caíram no rio. Ela agradeceu os esforços dos 300 agentes de diversos órgãos que trabalhavam no resgate e disse que a companhia aérea estava priorizando atendimento aos familiares das vítimas.

“Quero transmitir nossos sentimentos aos familiares dos passageiros e dos tripulantes nas duas aeronaves”, disse Bowser.

Avião saiu de Wichita, no Kansas, e pousaria na capital Washington, mas caiu após 2h10 de voo Reprodução/Flightradar24

O avião e o helicóptero estavam a cerca de 100 metros de altitude no momento do choque. Na transmissão do Controle de Tráfego Aéreo (ouça abaixo), um controlador pergunta ao helicóptero sobre a separação de segurança entre as duas aeronaves:

“PAT 25, você tem visual com o CRJ” (“PAT25 do you have CRJ in sight?”, em inglês)?

Não há tempo para a resposta, a colisão ocorre logo em seguida, com uma enorme bola de fogo no céu. Um outro avião que sobrevoava a área pergunta:

“Torre, vocês viram isso?”

“PAT25 do you have CRJ in sight?” “PAT25 pass behind the CRJ.” “(Visual separation?)”



“Tower did you see that?”



KDCA Tower recording from LiveATC, 1/30/25 @ 1:47 UTC.



God be with those souls. pic.twitter.com/eQdA3Zjto1 — Colleen Loustalot ✈️ (@PIC_Colleen) January 30, 2025

Queda de aeronaves no rio

Aeronave Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-701ER, semelhante à da ocorrência Alan Wilson / Wikimedia Commons

A Guarda Costeira acionou todos os recursos para as buscas no Potomac. A escuridão da noite e o frio de cerca de 3º dificultam os trabalhos. O helicóptero pertencia à Companhia Bravo, do Exército, do 12º Batalhão de Aviação. A visibilidade no momento do choque era boa.

“Estamos cientes de informes sobre o voo 5342 operado pela PSA Airlines para a American Eagle de Kansas para Washington se envolveu em um acidente”, disse a American Airlines em um comunicado.

O Aeroporto Reagan National (DCA) opera voos domésticos e fica bem próximo ao centro de Washington. A aproximação para pouso ocorre sobre o rio, devido às restrições locais de prédios como a Casa Branca e o Capitólio. A pista é considerada uma das mais intensas do país, com mais de 800 pousos e decolagens diárias.

Em 2023, a Autoridade Aeroportuária de Washington declarou que o terminal operava em sua total capacidade, ao recusar pedidos por mais voos no DCA.

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

Um vídeo postado pela BNO News mostra a imagem do que parece ser a colisão entre duas aeronaves.

Resgate de corpos

Em uma transmissão ao vivo, a emissora local NBC 10 WJAR reportava a movimentação das equipes de resgate nas margens do Rio Potomac. Por volta das 2h30 pelo horário de Brasília, a mídia noticiava que 18 corpos já tinham sido retirados da água congelante do rio. Mas, em resposta à pergunta de um jornalista durante a coletiva, a prefeita de Washington disse que se limitaria a informar o número de pessoas a bordo das aeronaves, até aquele momento.

🔴 Nouvelle vidéo de la collision à Washington entre un CRJ700 d’American Eagle & un hélicoptère militaire.



▫️19 corps retrouvés dans le fleuve Potomac selon la police. pic.twitter.com/zkyFdg2i0W — air plus news (@airplusnews) January 30, 2025

“Fui informado sobre o terrível acidente próximo ao Aeroporto Reagan. Que Deus abençoe suas almas. Agradeço ao incrível trabalho das equipes de resgate”, disse o presidente Donald Trump por meio de um comunicado emitido pela Casa Branca.

Pelas redes sociais, o Aeroporto Ronald Reagan informou que as operações foram interrompidas por conta do acidente.

All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal remains open. Will update. — Reagan Airport (@Reagan_Airport) January 30, 2025

Segundo a plataforma de monitoramento AirNavRadarBox, o último sinal recebido do voo da American Eagle foi à 01:48:04 (UTC).

A FAA (Administração Federal da Aviação Civil americana) (FAA) divulgou uma nota para confirmar que “um jato regional Bombardier CRJ-700 da PSA Airlines colidiu no ar com um helicóptero Sikorsky UH-60 enquanto se aproximava da pista 33 do Aeroporto Nacional Reagan Washington por volta das 21h, horário local. A PSA operava o voo 5342 da American Airlines. A aeronave partiu de Wichita, Kansas. A FAA e o NTSB investigarão o caso, com o NTSB liderando a investigação.“

WASHINGTON DC - AIR TRAFFIC DATA SHOWS AA FLIGHT 5342 ON A COLLISION COURSE WITH A HELICOPTER AT 2048 HRS JUST OVER THE CRASH SITE WHILE APPROACHING RUNWAY 33 #BREAKING pic.twitter.com/GJSykb9tCB — Alertpage, Inc (@alertpage) January 30, 2025

Uma parada no solo e um fechamento do aeroporto estão em andamento no Aeroporto Nacional Reagan devido a uma “emergência de aeronave” na quarta-feira à noite, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA).

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Emergência Médica de D.C. confirmaram que uma pequena aeronave caiu no Rio Potomac, perto do aeroporto. Os detalhes do que ocorreu ainda não estão claros.

