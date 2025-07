Conheça a 11ª aeronave da dominicana Arajet Nome dado a Boeing 737 MAX 8 é uma iniciativa para promover globalmente as áreas protegidas da República Dominicana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 18h23 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h23 ) twitter

Boeing 737 MAX 8 da Arajet: “Loma Quita Espuela” Divulgação Arajet

A companhia aérea dominicana Arajet recebeu hoje sua 11ª aeronave, batizada como “Loma Quita Espuela”, em reconhecimento ao compromisso da empresa com a conservação do meio ambiente e a promoção das áreas protegidas do país.

A nova aeronave Boeing 737 MAX 8 integra a frota moderna e eficiente da Arajet, consolidando seu plano de expansão e sua visão de conectar a República Dominicana a mais destinos internacionais, ao mesmo tempo em que promove o patrimônio natural dominicano como parte de sua política de responsabilidade social corporativa.

A cerimônia de recepção, realizada no Aeroporto Internacional Las Américas (AILA), foi presidida por Igor Rodríguez, Diretor Geral do Instituto Dominicano de Aviação Civil (IDAC), que destacou a importância de iniciativas como esta para o desenvolvimento sustentável da aviação. “Desde IDAC, aplaudimos esse tipo de ação que integra a consciência ambiental no coração do modelo de negócios. A Arajet está estabelecendo um padrão na região ao combinar conectividade aérea com responsabilidade ecológica”, afirmou Rodríguez.

Víctor Pacheco Méndez, CEO e fundador da Arajet, anunciou em suas redes sociais que, a partir de 24 de julho, a nova aeronave começará a operar, conectando a República Dominicana a mais de 26 destinos nas Américas.

“Hoje celebramos a chegada do nosso 11º avião: Loma Quita Espuela. E a partir de amanhã, ele voará para conectar a RD às Américas”, publicou na rede X. Ele acrescentou: “Loma Quita Espuela é uma reserva científica localizada na Cordilheira Setentrional da República Dominicana, de grande beleza paisagística, com uma floresta primária bem conservada e de enorme importância para a produção de cacau do país.”

Loma Quita Espuela junta se à frota de aeronaves da Arajet que homenageiam áreas protegidas dominicanas, como parte das iniciativas de responsabilidade social da empresa, com o alvo de conscientizar tanto passageiros nacionais quanto internacionais sobre a riqueza ecológica do país.

Com essa nova incorporação, a Arajet continua a se consolidar como a companhia aérea bandeira da República Dominicana, comprometida com a eficiência operacional, o turismo sustentável e o orgulho dominicano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.