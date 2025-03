Corretora oferece seguros específicos para drones Número de utilização desses equipamentos não para de crescer no Brasil, o segundo maior mercado do mundo; proteção é obrigatória para voos profissionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/03/2025 - 16h55 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Proteção é obrigatória para voos profissionais Divulgação Vokan

A Vokan Seguros oferece em seu portifólio de serviços o Seguro Casco (que cobre o equipamento) e o Seguro Reta (Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo) para drones de uso profissionais, ou seja, aqueles que são utilizados para fins comerciais, como filmagem, fotografia, pesquisa, mapeamento, pulverização agrícola, entre outras categorias.

O Seguro Reta é obrigatório nesses casos, garantindo a cobertura para danos pessoais e materiais causados a terceiros em solo. Estão livres desta exigência os drones que pesem menos de 250 gramas e utilizados para recreação.

O Brasil é o segundo maior mercado do mundo na utilização de drones, atrás apenas dos Estados Unidos. No ano passado, as importações desses equipamentos alcançaram a marca de US$ 16 milhões apenas nos cinco primeiros meses, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2023.

‌



Também em 2024, o Sarpas (Sistema de Solicitação de Acesso ao Espaço Aéreo), gerido pelo Decea, registrou mais de 100 mil drones e 150 mil pilotos cadastrados. Quanto ao número de voos, foram registrados mais de 405 mil, o que reflete a crescente adoção dessa tecnologia em setores como agricultura, segurança e logística.

Para drones acima de 250 gramas, é necessário registrá-lo junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), bem como seguir as normas do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O Decea exige que todos os voos de RPA (Aeronaves Remotamente Pilotadas) sejam autorizados, independentemente do propósito, para garantir a segurança do espaço aéreo.

‌



“É importante ressaltar que o Seguro Reta (seguro obrigatório) não cobre os danos causados ao próprio drone. Nesse caso, o operador deve contratar o Seguro Casco, que cobre o equipamento totalmente em caso de danos”, explica Camila Diniz, diretora comercial da Vokan.

A contratação do seguro Reta para drones profissionais é fundamental para evitar multas, apreensão do equipamento, além da responsabilização por todos os danos causados a terceiros em um eventual incidente ou acidente. “A contratação do Reta torna o equipamento em conformidade com as regulamentações vigentes e com uma proteção adequada em todas as operações”, afirma a executiva.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.