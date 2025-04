Crescimento da Copa Airlines contribui para a economia, reforça a empregabilidade e impulsiona o turismo no Panamá Até ao final de 2025, a Copa Airlines irá operar um total de 88 destinos em 32 países, com uma média de mais de 375 voos por dia, e espera-se que transporte 18,5 milhões de passageiros nesse ano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h08 ) twitter

Copa Airlines tem uma encomenda de 57 aviões Boeing 737MAX para os próximos 5 anos e espera fechar 2025 com frota de 114 aeronaves Divulgação Copa Airlines

A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A. e membro da rede global de companhias aéreas Star Alliance, compartilhou os seus planos de crescimento e investimento para 2025, que visam ampliar o impacto da conectividade aérea oferecida pelo Hub das Américas®, localizado no Aeroporto Internacional de Tocumen, na economia, no turismo e na geração de emprego no Panamá.

“A conectividade do Hub das Américas® representa uma vantagem competitiva para o Panamá que se traduz em um impacto positivo para o país. A rede de destinos da Copa Airlines não só facilita as ligações de passageiros em todo o continente, como também abre portas para que mais turistas visitem as maravilhas do nosso país, criando milhares de postos de trabalho diretos e indiretos e gerando um importante efeito de arrasto econômico. Um país melhor conectado gera mais oportunidades para o seu povo, e é por isso que continuamos a investir em novas aeronaves que nos permitem expandir as rotas, aumentar as frequências e continuar a ser um motor de desenvolvimento nacional”, disse Pedro Heilbron, CEO da Copa Airlines.

Até setembro de 2025, o Hub das Américas® ligará o Panamá a 88 destinos em 32 países das Américas, com mais de 375 voos diários. Durante o primeiro semestre do ano, a Copa Airlines iniciará operações em San Diego, Califórnia, tornando-se o 17º destino operado pela companhia aérea nos Estados Unidos. A partir de setembro, adicionará Tucumán e Salta à sua rede, expandindo a sua presença no noroeste da Argentina, operando 6 destinos no sul do país.

‌



“Cada destino que adicionamos à nossa rede representa uma oportunidade para mostrar as atrações do Panamá a mais pessoas no continente através do nosso programa Panama Stopover”, afirmou Heilbron.

Com a adição de novos destinos e o reforço da sua rede de rotas, a Copa Airlines espera fechar o ano de 2025 com mais de 18,5 milhões de passageiros transportados, o que representa um crescimento de 8% em relação aos resultados alcançados em 2024, quando a companhia aérea mobilizou 17,5 milhões de passageiros.

‌



O aumento no número de destinos e das frequências de voo possíveis é possível graças a um investimento anual de 1,7 mil milhões de dólares (a preço de tabela), destinado à expansão progressiva da sua frota de aviões Boeing 737MAX. Até ao final de 2024, a Copa Airlines atingiu uma frota de 102 aviões, número que deverá aumentar para 114 até ao final de 2025. A Copa Airlines tem atualmente uma encomenda de 57 aviões Boeing 737MAX a entregar nos próximos 5 anos.

O crescimento da Copa permite uma maior contribuição direta para a economia. Em 2024, a atividade da Copa Airlines gerou cerca de 1,6 bilhão de dólares entre contribuições para o tesouro, pagamentos a instituições governamentais, salários, fornecedores locais, entre outros. Prevê-se que, até ao final de 2025, esta contribuição aumente para 1,8 bihão de dólares.

‌



Em apoio à criação de emprego e ao desenvolvimento económico local, a Copa Airlines continua o seu programa de integração de produtos fabricados por pequenas e médias empresas panamianas no seu serviço de bordo, oferecendo produtos 100% panamianos para usufruto dos milhões de passageiros que viajam com a companhia aérea em todo o continente.

Oportunidades de emprego e de desenvolvimento de carreira

No final de 2024, a Copa Airlines tinha uma força de trabalho de quase 7.500 funcionários no Panamá e um total de aproximadamente 8.000 em todo o continente. Em 2025, a companhia aérea posiciona-se como a principal geradora de emprego no setor privado do país, com a criação de mais de 500 novos postos de trabalho, atingindo um total de 8.041 empregados no Panamá. Além disso, em 2025, incluindo a rotação normal derivada das reformas, entre outros, a Copa Airlines planeia contratar mais de 1.500 pessoas entre mecânicos de aviação, pilotos, tripulantes de cabine, pessoal administrativo e operacional.

Em 2025, as academias de formação da Copa Airlines apresentam uma nova imagem alinhada com a identidade da marca, consolidando o seu objetivo de traduzir o crescimento da companhia aérea em verdadeiras oportunidades de desenvolvimento social e profissional para os jovens panamenhos no setor da aviação.

A Academia Latino-Americana Superior de Aviação (ALAS) formou 250 pilotos desde a sua criação e tem capacidade para receber até 100 novos alunos por ano. A Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) formou 176 mecânicos de aviação e tem atualmente 143 alunos ativos. Além disso, este ano iniciou um novo curso técnico em aliança com o Instituto Técnico Dom Bosco, com uma capacidade anual de até 50 alunos. Por fim, a Academia de Tripulantes de Cabine projeta a graduação de 400 novos profissionais durante 2025, consolidando a sua contribuição para o desenvolvimento do talento humano no setor da aviação. A ALAS é uma instituição sem fins lucrativos subsidiada pela Copa. A ATA e a Academia de Tripulantes de Cabine são gratuitas para os estudantes.

Contribuição para o desenvolvimento do turismo no Panamá

A Copa Airlines apresentou os resultados do programa Panama Stopover, desenvolvido em conjunto com a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) e a PROMTUR Panamá. Até o final de 2024, mais de 160.000 turistas aproveitaram esta iniciativa para fazer uma escala no país sem custo adicional em sua passagem aérea, um crescimento de 25% em relação a 2023, representando 8% do número total de visitantes. Impulsionado pela campanha “O Panamá tem tudo e muito perto”, o programa continua a ganhar força, com um aumento de 24% nas reservas durante os primeiros meses de 2025. Com o apoio de mais de 80 parceiros do setor do turismo e uma plataforma digital renovada, o Panama Stopover prevê atingir 185.000 visitantes até ao final deste ano.

