Crescimento da demanda de passageiros atinge 5% em maio, diz a IATA A demanda internacional aumentou 6,7% em relação a maio de 2024. A taxa de ocupação foi de 83,2% Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h37 )

IATA: crescimento da demanda por viagens aéreas irregular em maio Divulgação Inframerica

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados sobre a demanda global de passageiros de maio de 2025, com os seguintes destaques:

A demanda total , medida em número de passageiros pagantes por quilômetro (RPKs), aumentou 5,0% em maio de 2025 em relação a maio de 2024, A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), também aumentou 5,0%. A taxa de ocupação de maio foi 83,4% (-0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024).

, medida em número de passageiros pagantes por quilômetro (RPKs), aumentou 5,0% em maio de 2025 em relação a maio de 2024, A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), também aumentou 5,0%. A taxa de ocupação de maio foi 83,4% (-0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024). A demanda internacional aumentou 6,7% em relação a maio de 2024. A capacidade aumentou 6,4% e a taxa de ocupação foi de 83,2% (+0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024), um recorde em voos internacionais para o mês de maio.

aumentou 6,7% em relação a maio de 2024. A capacidade aumentou 6,4% e a taxa de ocupação foi de 83,2% (+0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024), um recorde em voos internacionais para o mês de maio. A demanda doméstica aumentou 2,1% em relação a maio de 2024. A capacidade aumentou 2,8% e a taxa de ocupação foi de 83,7% (-0,5 ponto percentual em relação a maio de 2024).

“O crescimento da demanda por viagens aéreas foi irregular em maio. Globalmente, o setor registrou o crescimento de 5%, com a região Ásia-Pacífico liderando com 9,4%. A América do Norte foi a exceção, com queda de 0,5%, causada pela queda de 1,7% no mercado doméstico dos Estados Unidos. Graves interrupções no Oriente Médio no final de junho nos lembram que a instabilidade geopolítica continua um desafio em algumas regiões, já que as empresas aéreas mantêm operações seguras com o mínimo de inconveniência para os passageiros. O impacto dessa instabilidade nos preços do petróleo – que permaneceram baixos durante todo o mês de maio – também é um fator crítico a ser monitorado. É importante ressaltar que a confiança do consumidor parece estar forte, com reservas antecipadas para o pico da temporada de viagens de verão no Hemisfério Norte, o que dá nos dá motivos para sermos otimistas”, relata Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros – detalhes por região

O crescimento de RPKs internacionais atingiu 6,7% em maio em relação ao mesmo período do ano anterior, com crescimento em todas as regiões. As taxas de ocupação apresentaram um cenário variado, com aumento de apenas 0,2 pontos percentuais. A expansão do tráfego na maioria das principais rotas internacionais para as Américas desacelerou em maio, com exceção da Transatlântica, com um modesto aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

‌



As empresas aéreas da região Ásia-Pacífico apresentaram aumento de 13,3% na demanda em maio de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. A capacidade subiu 10,6%, com a taxa de ocupação de 84,0% (+2,0 pontos percentuais em relação a maio de 2024).

As empresas aéreas da Europa registraram aumento de 4,1% na demanda em maio de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. A capacidade aumentou 4,8%, com a taxa de ocupação de 84,0% (-0,6 ponto percentual em relação a maio de 2024).

‌



As empresas aéreas da América do Norte relataram aumento de 1,4% na demanda em maio de 2025 em comparação com maio de 2024. A capacidade subiu 1,7%, com a taxa de ocupação de 83,8% (-0,3 ponto percentual em relação a maio de 2024).

As empresas aéreas do Oriente Médio apresentaram aumento de 6,2% na demanda em maio de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. A capacidade aumentou 6,3%, com a taxa de ocupação de 80,9% (-0,1 ponto percentual em relação a maio de 2024).

‌



As empresas aéreas da América Latina relataram aumento de 8,8% na demanda em maio de 2025 em comparação com maio de 2024. A capacidade subiu 11,0%, com a taxa de ocupação de 83,6% (-1,7 pontos percentuais em relação a maio de 2024).

As empresas aéreas da África apresentaram aumento de 9,5% na demanda em maio de 2025 em comparação com maio de 2024. A capacidade aumentou 6,2%, com a taxa de ocupação de 74,9% (+2,2 pontos percentuais em relação a maio de 2024). O corredor África-Ásia é a rota internacional que mais cresce, com expansão de 15,9%.

Mercados nacionais de transporte aéreo de passageiros

Os RPKs - número de passageiros pagantes por quilômetro - domésticos aumentaram 2,1% em relação a maio de 2024 e a taxa de ocupação teve queda de 0,5 ponto percentual, atingindo 83,7%, impulsionada pela expansão de capacidade de 2,8%. Todas as regiões apresentaram crescimento, exceto os Estados Unidos, devido à desaceleração econômica e à redução nas viagens governamentais. O crescimento das viagens domésticas na China acelerou, como tem ocorrido todos os meses desde março. Destaque também para o forte crescimento do Brasil, com expansão ininterrupta desde janeiro de 2023.

