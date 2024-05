Dassault inaugura nova unidade de manutenção no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo

Alto contraste

A Dassault Falcon Jet, subsidiária integral da Dassault Aviation, inaugurou hoje uma nova instalação de MRO, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, no Brasil. O novo complexo Dassault Falcon Jet São Paulo-Catarina, substitui a instalação de Sorocaba inaugurada em 2009. São Paulo-Catarina consiste em quase 3.600 metros quadrados (40.000 pés quadrados) de espaço físico e de escritório, pode acomodar até cinco Falcons simultaneamente e é grande o suficiente para o Falcon 10X. Podem ser realizadas inspeções de nível ‘B’ para Falcons registrados no Brasil nas famílias Falcon 7X/8X e Falcon 2000, bem como um programa de avaliação pré-compra (PPE) para aqueles que consideram um Falcon usado.

A instalação possui certificação de Estação de Reparos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do Brasil, da FAA, da EASA, bem como das autoridades de aeronavegabilidade da Argentina, Bermudas e Uruguai. Está autorizada a realizar manutenção de linha e a maioria das inspeções importantes nos modelos das séries Falcon 50, 900 e 2000, bem como no Falcon 7X e 8X. Além de inspeções e serviços de fuselagem, a instalação pode realizar manutenção na linha de motores do CFE-738; Modelos Honeywell TFE731 e Pratt & Whitney Canada PW307A, PW307D e PW308C. Ela também pode realizar procedimentos especializados de testes não destrutivos (NDT), como testes de penetrantes e correntes parasitas. Uma oficina de baterias com serviço completo podendo reparar, substituir ou carregar baterias principais e de emergência em Falcon ou outros modelos de aeronaves.

O local continuará oferecendo apoio a AOG com ‘Go Team’ fornecendo resposta móvel rápida diretamente a uma aeronave localizada em qualquer lugar da América do Sul, com as peças e ferramentas necessárias para fazer um Falcon voar com o mínimo de atraso.

A uma curta distância de São Paulo, o Aeroporto Internacional Executivo Catarina é o primeiro aeroporto internacional do Brasil dedicado à aviação executiva. O aeroporto possui abordagens por instrumentos para sua pista de 8.100 pés (2.470 metros) de comprimento. Expansão Continuada

Nos últimos cinco anos, a Dassault Aviation mais que dobrou a capacidade de suporte global, modernizou consideravelmente as capacidades de MRO para mais de 60 locais de serviço e 15 centros de distribuição de peças em todo o mundo, bem como os GoTeams necessários para dar suporte às aeronaves de clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde quer que eles estejam. Isto faz parte de uma estratégia que visa manter a Dassault o mais próximo possível dos nossos clientes e oferecer todos os serviços necessários para maximizar o tempo de atividade e o valor da sua frota Falcon.

Outros projetos incluem:

• Construção de um novo grande centro de MRO nos EUA, em Melbourne, Flórida, para apoiar Falcons que operam nas Américas do Norte e do Sul. Este centro será inaugurado em 2025.

• Adição de capacidade no Nordeste dos EUA com outro centro de serviço autorizado, Pro Star Aviation, localizado perto de Boston.

Além disso, a empresa abriu recentemente um novo e importante centro de MRO no Dubai World Central Airport e em Kuala Lumpur, ambos sob a marca ExecuJet MRO, uma subsidiária integral da Dassault Aviation.

Sobre a Dassault Aviation A Dassault Aviation é uma empresa aeroespacial líder com presença em mais de 90 países em seis continentes. A Dassault projeta e constrói a família de jatos executivos Falcon, bem como o caça Rafale. A empresa emprega uma força de trabalho de mais de 12.000 pessoas e possui instalações de produção na França e nos Estados Unidos, além de uma rede mundial de serviços. Desde o lançamento do primeiro Falcon 20 em 1963, mais de 2.700 Falcons foram entregues. As linhas trijato e bimotor oferecem excelente eficiência e conforto, com faixas de 4.000 nm a 7.500 nm. Eles incluem o novo carro-chefe Falcon 10X, o Falcon 8X de alcance ultralongo, o Falcon 6X extra widebody e os versáteis Falcon 900LX e 2000LXS.

Sobre Dassault Falcon Jet Dassault Falcon Jet Corp., é uma subsidiária integral da Dassault Aviation, França. A Dassault Falcon Jet comercializa e apóia a família de jatos executivos Falcon em toda a América do Norte e América do Sul.

Mais informações: www.dassaultfalconjet.com