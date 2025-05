Demanda de passageiros aéreos aumenta 3,3% em março Taxa de ocupação de março nos voos foi 80,7%, informa a Associação do Transporte Aéreo Internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/05/2025 - 02h05 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h05 ) twitter

Demanda internacional de passageiros teve aumento de 4,9% Divulgação Inframerica

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados sobre a demanda global de passageiros de março de 2025, com os seguintes destaques:

Em relação a março de 2024, a demanda total , medida em passageiro pagante por quilômetro (RPKs), aumentou 3,3%. A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), subiu 5,3%. A taxa de ocupação de março foi 80,7% (-1,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024).

, medida em passageiro pagante por quilômetro (RPKs), aumentou 3,3%. A capacidade total, medida em assentos disponíveis por quilômetro (ASKs), subiu 5,3%. A taxa de ocupação de março foi 80,7% (-1,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024). Em relação a março de 2024, a demanda internacional teve aumento de 4,9%. A capacidade aumentou 7,0% e a taxa de ocupação foi de 79.9% (-1,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024).

teve aumento de 4,9%. A capacidade aumentou 7,0% e a taxa de ocupação foi de 79.9% (-1,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024). Em relação a março de 2024, ademanda doméstica aumentou 0,9%. A capacidade subiu 2,5% e a taxa de ocupação foi de 82,0% (-1,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024).

“A demanda de passageiros aumentou 3,3% em março de 2025 em relação a março de 2024, um ligeiro fortalecimento em relação ao crescimento de 2,7% registrado em fevereiro. No entanto, o aumento da capacidade de 5,3% foi maior que o aumento da demanda, levando à queda da taxa de ocupação de níveis recordes, atingindo 80,7% em todo o sistema. Ainda há muita especulação sobre os possíveis impactos de tarifas e outros obstáculos econômicos sobre as viagens. A pequena queda na demanda na América do Norte deve ser observada com atenção, mas os números de março continuam mostrando um padrão global de crescimento das viagens aéreas. Isso significa que permanecem urgentes os desafios associados à acomodação de mais pessoas que precisam viajar – especificamente aliviar os problemas na cadeia de suprimentos e garantir capacidade suficiente de gerenciamento tráfego aéreo e aeroportos”, explica Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Mercados internacionais de transporte aéreo de passageiros – detalhes por região

O crescimento da demanda internacional de 4,9% em março ficou abaixo do crescimento de 5,9% e 12,5% registrados em fevereiro e janeiro, respectivamente. Essa desaceleração desde janeiro reflete, em grande parte, a normalização final das comparações da demanda anual pós-COVID. A região Ásia-Pacífico apresentou o melhor desempenho entre as regiões, com crescimento de 9,9%. As taxas de ocupação caíram em todas as regiões, com queda geral de 1,7 pontos percentuais.

As empresas aéreas da região Ásia-Pacífico apresentaram aumento de 9,9% na demanda em março de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. A capacidade subiu 11,6%, com a taxa de ocupação de 84,1% (queda de 1,3 pontos percentuais em relação a março de 2024).

As empresas aéreas da Europa apresentaram elevação de 4,9% na demanda em março de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. A capacidade aumentou 6,9%, com a taxa de ocupação de 78,2% (queda de 1,5 pontos percentuais em relação a março de 2024).

As empresas aéreas do Oriente Médio apresentaram queda de 1,0% na demanda em março de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. A capacidade aumentou 2,8%, com a taxa de ocupação de 74,6% (queda de 2,9 pontos percentuais em relação a março de 2024). A queda na demanda está provavelmente relacionada ao período do Ramadã, que afeta os padrões de viagem.

As empresas aéreas da América do Norte apresentaram queda de 0,1% na demanda em março de 2025 em comparação com março de 2024. A capacidade aumentou 2,0%, com a taxa de ocupação de 83,0% (queda de 1,8 pontos percentuais em relação a março de 2024). Embora a demanda tenha tido o segundo mês consecutivo de queda em relação ao mesmo período do ano anterior, é importante observar que isso representa uma melhoria em relação à queda de 1,5% registrada em fevereiro.

As empresas aéreas da América Latina apresentaram aumento de 7,7% na demanda em março de 2025 em comparação com março de 2024. A capacidade subiu 12,1%, com a taxa de ocupação de 80,9% (queda de 3,3 pontos percentuais em relação a março de 2024).

As empresas aéreas da África apresentaram elevação de 3,3% na demanda em março de 2025 em comparação com março de 2024. A capacidade aumentou 3,5%, com a taxa de ocupação de 70,1% (queda de 0,2 pontos percentuais em relação a março de 2024).

Mercados nacionais de transporte aéreo de passageiros

As viagens aéreas domésticas registraram o aumento marginal de 0,9%, impactadas pelas quedas nos mercados dos Estados Unidos e da Austrália. Brasil e Índia registraram os maiores crescimentos, com 8,9% e 11,0%, respectivamente. Já a Austrália (-1,2%) e os Estados Unidos (-1,7%) registraram quedas. A taxa de ocupação caiu 1,3 pontos percentuais, com aumento de 2,5% na capacidade doméstica.

