Demanda por carga aérea cresce 3,2% em janeiro Capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro, aumentou 6,8% em relação a janeiro de 2024 Luiz Fara Monteiro 27/02/2025 - 21h21 (Atualizado em 27/02/2025 - 21h22 )

IATA: aumento na demanda por carga aérea Lucas Batista

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga de janeiro de 2025, com os seguintes destaques:

A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs), aumentou 3,2% em relação aos níveis de janeiro de 2024 (3,6% nas operações internacionais). Este é o 18º mês consecutivo de crescimento.

A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 6,8% em relação a janeiro de 2024 (7,3% nas operações internacionais).

“Janeiro foi o 18º mês consecutivo de crescimento da demanda por carga aérea, mas o aumento de 3,2% registrado em janeiro em relação ao mesmo mês do ano anterior foi moderado em comparação com os valores recordes de dois dígitos observados em 2024. Da mesma forma, os yields, embora ainda acima dos níveis de janeiro de 2024, tiveram um declínio de 9,9% em relação a dezembro, já que as taxas de ocupação também apresentaram queda em média de 1,5 ponto percentual. Embora fatores externos, como crescimento do comércio, redução dos custos de combustível e expansão do comércio eletrônico, permaneçam positivos para a carga aérea, é importante observar atentamente a evolução das condições do mercado neste momento. Em particular, um fator imprevisível é a possibilidade de políticas comerciais baseadas em tarifas da administração dos Estados Unidos com Trump. Felizmente, o setor de carga aérea está preparado para lidar com mudanças no ambiente operacional”, relata Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Vários fatores devem ser destacados no ambiente operacional:

‌



Em relação ao ano anterior, a produção industrial aumentou 2,6% em dezembro. O comércio global de mercadorias aumentou 3,3% em dezembro, o nono mês consecutivo de crescimento.

O índice PMI de manufatura global ficou acima da marca de 50 em janeiro, indicando crescimento, atingindo 50,62, o maior valor desde julho de 2024. O PMI de novos pedidos de exportação subiu para 49,37, permanecendo um pouco abaixo da marca de 50, que é o limite de crescimento.

Em janeiro, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e na Europa subiu 0,1 ponto percentual, atingindo 3,0% e 2,8%, respectivamente. A inflação ao consumidor na China aumentou e atingiu 0,5% em janeiro, após cair progressivamente para 0,1% nos quatro meses anteriores.

Desempenho por região em janeiro de 2025

As transportadoras da região Ásia-Pacífico relataram um aumento de 7,5% na demanda por carga aérea em janeiro de 2025 em comparação com o mesmo mês de 2024. A capacidade cresceu 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

‌



As transportadoras da América do Norte registraram crescimento de 5,3% na demanda por carga aérea em janeiro de 2025 em relação a janeiro de 2024. A capacidade escalou 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As transportadoras da Europa relataram crescimento de 1,3% na demanda por carga aérea em janeiro de 2025 em comparação com o mesmo mês de 2024. A capacidade subiu 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

‌



As transportadoras do Oriente Médio registraram uma queda de 8,4% na demanda por carga aérea em janeiro de 2025 em comparação com o mesmo mês de 2024. A capacidade diminuiu 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As transportadoras da América Latina reportaram um crescimento de 11,2% na demanda por carga aérea em janeiro de 2025 versus janeiro de 2024, o maior entre as regiões. A capacidade teve aumento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As transportadoras da África registraram redução de 3,4% na demanda por carga aérea em janeiro de 2025 em comparação com o mesmo mês de 2024, o menor entre as regiões. A capacidade subiu 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Crescimento das rotas comerciais: A maioria das rotas internacionais apresentou crescimento em janeiro de 2025. As empresas aéreas estão se beneficiando da alta demanda de comércio eletrônico nos Estados Unidos e na Europa em meio aos limites de capacidade em andamento no transporte marítimo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.