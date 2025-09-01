Demanda por transporte de carga aérea cresce 5,5% em julho Maioria das principais rotas comerciais registrou crescimento, com uma exceção significativa: Ásia-América do Norte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 17h16 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h16 ) twitter

Capacidade, medida em toneladas de carga disponíveis por quilômetros, aumentou 3,9% Lucas Batista

A Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os dados referentes aos mercados globais de carga aérea em julho de 2025, apontando que:

A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetros (CTKs), aumentou 5,5% em relação aos níveis de julho de 2024 (+6,0% nas operações internacionais).

A capacidade, medida em toneladas de carga disponíveis por quilômetros (ACTKs), aumentou 3,9% em relação a julho de 2024 (+4,5% nas operações internacionais).

“A demanda por carga aérea cresceu 5,5% em julho, representando um resultado sólido. A maioria das principais rotas comerciais registrou crescimento, com uma exceção significativa: Ásia-América do Norte, onde a demanda caiu 1,0% em relação ao ano anterior. Uma queda acentuada no comércio eletrônico, com o fim das isenções dos EUA para pequenas remessas, que provavelmente foi compensada pelos transportadores que anteciparam o envio de mercadorias antes do aumento das tarifas de importação para o país. Agosto provavelmente revelará mais claramente o impacto dessas mudanças nas políticas comerciais. Embora muita atenção esteja sendo dada aos desenvolvimentos nos mercados ligados aos EUA, é importante manter uma perspectiva ampla sobre a rede global.

Um quinto da carga aérea viaja na rota comercial Europa-Ásia Divulgação IATA

Um quinto da carga aérea viaja na rota comercial Europa-Ásia, que registrou 29 meses de expansão consecutiva, com um crescimento de 13,5% em relação a julho do ano anterior”, disse Willie Walsh, diretor-geral da IATA.Diversos fatores devem ser destacados no ambiente operacional:

O comércio global de mercadorias cresceu 3,1% em junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O preço do combustível de aviação em julho foi 9,1% inferior ao do ano anterior e permaneceu abaixo dos níveis de 2024 até agora neste ano, aliviando os custos operacionais das companhias aéreas. No entanto, foi 4,3% superior ao de junho.

A manufatura global diminuiu em julho, com o PMI caindo para 49,66, a segunda queda abaixo do nível de crescimento de 50 pontos desde janeiro. As novas encomendas de exportação também permaneceram negativas em 48,2 pelo quarto mês consecutivo, refletindo a diminuição da confiança em meio à incerteza da política comercial dos EUA.

Desempenho por região em julhoAs transportadoras aéreas da região Ásia-Pacífico registraram crescimento de 11,1% na demanda por carga aérea em julho em comparação com o mesmo período do ano anterior, o maior aumento entre todas as regiões. A capacidade aumentou 7,3% em relação a julho de 2024.As transportadoras da América do Norte registraram aumento de 0,7% no crescimento do transporte aéreo de carga em julho, o menor crescimento entre todas as regiões. A capacidade diminuiu 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.As transportadoras da Europa registraram aumento de 4,1% na demanda por carga aérea em julho em comparação com o mesmo período do ano anterior. A capacidade aumentou 4,0% em relação a julho de 2024.As transportadoras do Oriente Médio registraram aumento de 2,6% na demanda por carga aérea em julho em comparação com o mesmo período do ano anterior. A capacidade aumentou 5,9% em relação a 2024.As transportadoras da América Latina registraram aumento de 2,4% na demanda por carga aérea em julho em comparação com o mesmo período do ano anterior. A capacidade aumentou 3,8% em relação ao ano anterior.As companhias aéreas da África registraram aumento de 9,4% na demanda por carga aérea em julho em comparação com o mesmo período do ano anterior. A capacidade diminuiu 0,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

‌



Crescimento das rotas comerciaisOs volumes de carga aérea em julho de 2025 aumentaram significativamente em todos os principais corredores comerciais, com exceção do Oriente Médio-Europa, que registrou apenas um aumento mínimo, e Ásia-América do Norte, que registrou três meses consecutivos de declínio.

‌



