DHL Express e Sebrae lançam parceria para impulsionar o comércio internacional de Micro Pequenas empresas brasileiras com recursos gratuitos Iniciativa visa impulsionar o crescimento das empresas brasileiras para ampliar seus negócios internacionalmente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/07/2025 - 17h50 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DHL: como fazer a exportação e importação e consultoria gratuita Divulgação DHL

As micro e pequenas empresas (MPEs) representam 96% das empresas registradas no país, mas muitas ainda encontram desafios para expandir os negócios para o exterior. Diante desse cenário, a DHL Express, líder global em envios expressos, anuncia uma parceria inédita com o Sebrae para oferecer um programa para capacitar as empresas que desejam impulsionar o negócio de empreendedores que querem crescer globalmente.Atualmente, os pequenos negócios representam cerca de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e somam mais de 12 milhões de empresas no país. Apesar dessa força, as exportações das MPEs representam apenas 1% do volume total do Brasil. Um dos principais obstáculos está na desinformação sobre os processos de exportação e nos custos envolvidos.

Para ajudar no crescimento dos empreendedores a ampliar a fonte de receita para mais de 220 países e territórios, a parceria visa preparar de ponta a ponta nesse processo. O Sebrae ajudará a empresa a se organizar antes de quaisquer vendas internacionais, como por exemplo, a procura por fornecedores internacionais, precificação, adaptação de embalagens e a emissão de documentos fiscais através de cursos, e-books e artigos. A DHL Express disponibilizará uma plataforma gratuita de vídeos interativos explicando em detalhes como fazer a exportação e importação e consultoria gratuita para qualquer etapa do processo de envio.

A ação se soma ainda a outras iniciativas da empresa de logística, como um atendimento consultivo personalizado e descontos progressivos nos fretes a partir de 65%, facilitando o acesso de micro e pequenas empresas a tarifas mais competitivas, além do auxílio na documentação e acompanhamento nos primeiros embarques, garantindo mais segurança e eficiência nos processos.

“Nós já possuímos serviços específicos para MPEs e sabemos do potencial desses negócios. Ainda assim, muitas micro e pequenas empresas deixam de exportar porque acham que o processo é complicado. Nossa intenção com a parceria é mostrar que crescer globalmente é mais acessível do que parece e criar ainda mais possibilidades para gerar novas histórias de sucesso”, explica a VP de Comercial da DHL Express, Patricia Starling.Segundo o relatório da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), a indústria de transformação é a que mais exporta entre as microempresas e MEIs.

‌



Em 2024, o setor representou cerca de 81% das empresas exportadoras, acima de agropecuária, indústria extrativa e de outros produtos. “Essa indústria também é uma parte essencial e estratégica dos negócios para nós e para a DHL Express, o que reforça mais ainda que estamos no caminho certo ao somar para atender não só este, mas todos os segmentos”, complementa Patricia.“O empreendedor muitas vezes nem cogita exportar, nem pensa que o mercado externo pode ser para ele também. Quando percebe este potencial, na maioria das vezes, se sente perdido sobre como fazer para chegar lá. É aí que o Sebrae e seus parceiros entram, apoiando o empreendedor ao longo de toda a sua jornada para acessar o mercado externo, com conteúdo, cursos, consultorias e ações de aproximação comercial”, afirma a coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae, Roberta Aviz.

Para conhecer a plataforma, basta acessar este link. Entre os temas dos conteúdos disponíveis estão: como se planejar para exportação, marketing e negociação internacional, formação de preço para comércio internacional, rotinas e procedimentos de comércio internacional.

‌



Soluções para facilitar a importaçãoUm dos grandes diferenciais da DHL Express é a possibilidade de importar sem a necessidade de um despachante próprio, tornando o processo mais ágil e acessível para pequenos negócios.A DHL Express é pioneira em uma solução completa porta a porta, no qual tem em seu recinto armazém alfandegado em Viracopos e faz a liberação alfandegária, permitindo mais economia aos clientes devido a agilidade da empresa.

A empresa também disponibiliza a plataforma MyDHL+, que centraliza todas as operações logísticas em um único ambiente digital, permitindo que os empreendedores agendem coletas, rastreiem envios e façam pagamentos com mais praticidade.Sobre a DHLA DHL é a empresa de logística mais internacional do mundo. Suas divisões oferecem um portfólio único de serviços de logística que abrangem desde a entrega de encomendas nacionais e internacionais, soluções de operação e transporte de comércio on-line, expresso internacional e transportes aéreos e rodoviários. Com 380 mil colaboradores em mais de 220 países e territórios em todo o mundo, a DHL conecta pessoas e negócios de maneira segura e confiável. Com práticas empresariais sustentáveis e um compromisso com a sociedade e o meio ambiente, o grupo contribui positivamente para o mundo. Até 2050, planeja alcançar uma logística sem emissões.

‌



Sobre o Sebrae

O Sebrae é uma instituição com mais de 50 anos de existência e que tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte no Brasil, estimulando o empreendedorismo e possibilitando a geração de emprego e renda.

O Sebrae desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia brasileira ao apoiar empresários e fomentar a cultura empreendedora e a presença digital, operando por meio de consultorias, capacitações, cursos e programas que abrangem diversas áreas, como gestão, inovação, acesso a mercados e financiamento.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.