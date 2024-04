Diversidade e inclusão no lançamento do programa Asas para Todos são destaques na LATAM Programa da ANAC e MPor vai na mesma direção dos esforços recentes da empresa por uma cultura global e fortalecida pelas diferenças entre seus colaboradores e colaboradoras para refletir população brasileira

A LATAM considera positivo o lançamento do programa Asas para Todos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). A iniciativa, que visa fomentar a diversidade, a inclusão e a capacitação no setor aéreo brasileiro, vai na mesma direção dos esforços recentes da LATAM por uma cultura global e fortalecida pelas diferenças entre seus colaboradores e colaboradoras. Para ser mais diversa e inclusiva, refletindo a população brasileira, a LATAM tem trabalhado em diversas frentes com foco na equidade de oportunidades, representatividade de mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD), heterogeneidade e multiculturalismo profissional e diversidade social, étnica, educacional, etária, de raça/cor e de gênero. Confira algumas ações da LATAM já em curso no Brasil:

Capacitação para sensibilização de todos os colaboradores sobre o tema da diversidade.

Implantação de processos seletivos inovadores com foco em oportunidades para mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+ e Pessoas com Deficiência (PcD) nas áreas de Aeroportos, Cargas, Manutenção, Tripulação, entre outras.

Primeira companhia aérea do Brasil a ultrapassar o percentual exigido por lei de contratação de Pessoas com Deficiência (PcD) em seu quadro de funcionários. 18% de representatividade negra no grupo de Tripulação de Cabine em 2023, um volume 4% superior ao de 2022. 42 pessoas trans em suas equipes de Aeroportos, Tripulação de Cabine e de Operações de Cargas.

Em 2023, a LATAM contratou 44% do total de mulheres nesses cargos em sua equipe. O número representa 12% do total de pilotos contratados em 2023 pela empresa. Em 2022, as mulheres representaram mais de 60% dos executivos contratados pela LATAM no Brasil, segundo levantamento da companhia sobre os processos seletivos para mais de 100 cargos de nível gerencial e diretivo.

Em 2022, a LATAM admitiu para a área de Manutenção Aeronáutica no Brasil o seu primeiro grupo de estagiários com foco na inclusão, com quase 80% de pessoas pertencentes a grupos sociais considerados minorizados entre os selecionados.

Em 2023, a LATAM abriu 60 vagas para pessoas com deficiência para a função de auxiliar técnico nos centros de manutenção de aeronaves da companhia tendo como um dos benefícios o programa de formação profissional que oferece a possibilidade de realizar o curso de Mecânico de Manutenção Aeronáutica com bolsa de estudos de 90%.

Em março de 2024, uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a LATAM Brasil levou uma mensagem da pasta em alusão ao Dia Internacional das Mulheres a todas as pessoas que voaram pela companhia no período. Cerca de 1,5 milhão de passageiros (as) ouviram o speech durante os voos domésticos e internacionais com partida ou chegada no Brasil.

