Em novo incidente, voos comerciais arremetem para evitar colisão com helicóptero militar em Washington FAA investiga e diz que aeronave do Exército chegou muito perto de voos da Delta e da Republic Airways, forçando pousos abortados Luiz Fara Monteiro 02/05/2025 - 19h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h31 )

Modelo Black Hawk: rota de aproximação do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington Divulgação Lockheed Martin

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que seus agentes investigam a arremetida de 2 voos comerciais por conta da presença de um helicóptero militar na rota de aproximação do Aeroporto Nacional Reagan. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes também investiga.

O incidente foi registrado quinta-feira (1) depois que os dois voos abortaram o pouso devido à presença de um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA que se dirigia ao Pentágono. Na noite de 29 de janeiro, uma aeronave comercial com 64 pessoas a bordo se se chocou com um helicóptero militar do mesmo medelo quando se aproximava para pouso no Aeroporto Ronald Reagan, matando todas as 64 pessoas a bordo do avião modelo Bombardier CRJ-700 e os 3 militares que estavam na aeronave do Exército.

Uma outra investigação federal apura uma falha nas comunicações do Controle de Tráfego Aéreo (ATC) que levou uma formação de jatos militares a quase colidir com um voo da Delta Air Lines perto do Aeroporto Nacional Reagan em 28 de março último.

‌



A Administração Federal de Aviação disse hoje que o controle de tráfego aéreo instruiu a Delta Air Lines, que operava o voo 1671, um Airbus A319 que decolou de Orlando, e o voo 5825 da Republic Airways, um Embraer 170 que havia partido de Boston, a realizaram arremetidas por volta das 14h30 de ontem devido a presença de um helicóptero de transporte aéreo militar nas proximidades. A Delta disse que havia cinco tripulantes e 97 passageiros no voo.

“Nada é mais importante na Delta do que a segurança de nossos clientes e funcionários. Cooperaremos com a FAA na investigação”, disse a companhia aérea nesta sexta-feira.

‌



O Pentágono não comentou imediatamente. Uma pessoa envolvida disse que os investigadores estão revisando a rota do helicóptero e suas interações com o controle de tráfego aéreo.

“É ultrajante que apenas três meses depois de um helicóptero Black Hawk do Exército ter colidido tragicamente com um jato de passageiros, a mesma brigada do Exército novamente tenha pilotado um helicóptero muito perto dos jatos de passageiros na aproximação final em (Reagan Washington)”, disse a senadora Maria Cantwell, a principal democrata no Comitê de Comércio, informou a Reuters.

‌



“Isso acontece menos de uma semana depois que esta brigada retomou os voos na Região da Capital Nacional. Já passou da hora de o Secretário Hegseth e a FAA darem ao nosso espaço aéreo a atenção que ele merece em termos de segurança e proteção.”

