Em recorde histórico, quase 7 milhões de passagens são emitidas com pontos em 2024 no Brasil, revela LATAM Volume de resgates para voos domésticos e internacionais foi 20% superior ao de 2023 29/01/2025 - 18h00

LATAM: 7 milhões de passagens são emitidas com pontos em 2024 no Brasil Divulgação

O resgate de passagens aéreas com pontos no Brasil atingiu um novo recorde histórico em 2024, quando mais de 6,9 milhões de passagens foram resgatadas com pontos. É o que aponta o levantamento do LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines. O resultado de 2024 é 20% superior ao registrado em 2023, ano do antigo recorde. Também reflete uma mudança de comportamento: brasileiros estão mais familiarizados e interessados em fazer uso dos seus saldos nos programas de fidelidade, sobretudo na hora de programar a sua viagem.

O mercado de viagens internacionais com pontos foi o que mais cresceu em 2024, com mais de 1,3 milhão de passagens resgatadas no período, um crescimento de 48% sobre 2023. Nos voos domésticos, 5,5 milhões de passagens foram resgatadas com pontos no último ano, um crescimento de 14% com relação a 2023.

“Os brasileiros estão cada vez mais buscando as empresas aéreas para resgatar passagens, em vez de confiar em intermediários que nos últimos anos se mostraram pouco confiáveis. O recorde de resgates mostra que esse cliente está mais familiarizado com os programas de fidelidade como meio mais eficiente e competitivo para utilizar seus pontos acumulados”, analisa Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass.

Entre os destinos com maior número de passagens resgatadas pelos brasileiros em 2024, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador foram os preferidos no mercado nacional, enquanto Santiago (Chile), Miami (EUA), Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina) e Orlando (Estados Unidos) encabeçam o ranking de destinos internacionais mais resgatados com pontos pelos brasileiros na LATAM.

‌



COMO ACUMULAR PONTOS LATAM PASS PARA RESGATAR PASSAGENS?

Além de voar com a LATAM Airlines, outra forma de acúmulo é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as suas compras e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Também nas compras em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, o cliente é recompensado com pontos em um catálogo de mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para compras em dinheiro.

‌



Em dezembro de 2022, a LATAM ainda lançou o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade mensal de pontos a depender do plano escolhido. Já em julho de 2023, lançou o LATAM Pass Gastronomia, inovação que recompensa em pontos as reservas feitas em renomados restaurantes brasileiros. Mais recentemente, em julho de 2024, o programa inaugurou uma parceria com o Premmia para converter em pontos LATAM Pass as compras de produtos e serviços dos Postos Petrobras.

Por último, o cliente pode acumular pontos por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass. Todos esses pontos acumulados, vale lembrar, podem ser usados para o resgate de passagens aéreas.

‌



Vale lembrar que desde 1º de janeiro de 2025, o LATAM Pass foi reformulado para se tornar mais personalizado, simples e flexível. Dentre os atributos oferecidos, estão: a possibilidade do cliente ter pontos que não expiram à medida que seguir voando com a LATAM, bônus LATAM Pass com o conceito de personalização e qualificação mais simples para categorias elite.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

