Em viagens aéreas, 15 a cada 100 passageiros utilizam pontos, revela pesquisa Pesquisa da Alloyal revela que o setor de viagens e turismo ocupa o segundo lugar em compras realizadas por meio de programas de fidelidade Luiz Fara Monteiro 27/01/2025 - 20h14

Setor de viagens e turismo: segundo lugar em compras realizadas por programas de fidelidade Divulgação Alloyal

Viagens e turismo sempre ocuparam um lugar especial no coração dos consumidores, especialmente quando aliados a programas de fidelidade. Esses programas não apenas incentivam compras, mas também criam experiências que permanecem na memória. A conexão emocional gerada por uma viagem transforma o simples ato de viajar em algo inesquecível, tornando-se uma estratégia altamente eficaz para fidelizar clientes.

A pesquisa User Loyalty Insights, realizada pela Alloyal, plataforma de gestão de programas de relacionamento e engajamento de clientes, revelou que o setor de viagens e turismo ocupa o segundo lugar em compras realizadas por meio de programas de fidelidade, com 14% de participação, logo após o segmento de eletrodomésticos, que lidera com 61,7% de adesão.

Segundo Aluísio Cirino, CEO da Alloyal, essa tendência evidencia o crescente interesse dos consumidores em resgatar pontos em experiências de viagem, que vão muito além de uma simples transação.

“Viagens e turismo, dentro dos programas de fidelidade, criam experiências emocionais únicas, que conectam marcas e consumidores de maneira profunda. Com a popularidade crescente desses programas, as empresas devem aproveitar as parcerias estratégicas para fortalecer suas ofertas e ampliar a fidelidade dos clientes”, destaca Aluísio.

A Alloyal, que atualmente conta com uma base de 8 milhões de usuários em mais de 1.000 programas de fidelidade criados para empresas de diversos segmentos, está transformando o setor ao integrar vantagens que vão de descontos e cashbacks em mais de 3 mil marcas até níveis de fidelidade e gamificação. Recentemente, um novo acordo com a Azul Linhas Aéreas ampliou ainda mais essas possibilidades. Os usuários dos programas da Alloyal agora podem converter o cashback acumulado em pontos no programa Azul Fidelidade, permitindo resgates para viagens e consolidando o turismo como um dos benefícios mais valorizados pelos clientes.

Essa parceria não só expande as opções de resgate, mas também oferece flexibilidade para transformar cashback em experiências marcantes. Para Aluísio Cirino, “esse é um exemplo de como uma estratégia bem elaborada pode agregar valor ao programa de fidelidade, encantando os usuários e tornando o programa mais atrativo”.

Com essa aliança, os participantes têm acesso a ferramentas inovadoras de resgate, como cashback na assinatura do Clube Azul, transferência direta para pontos do Azul Fidelidade e campanhas promocionais com bônus de transferência. Durante essas campanhas, os usuários podem, por exemplo, transferir cashback e ganhar 50% mais pontos, tornando o resgate ainda mais vantajoso. “Essas iniciativas demonstram como a integração entre tecnologia e engajamento pode criar novas oportunidades para os consumidores”, explica Aluísio.

O aumento do uso de pontos em viagens aéreas também reflete a importância de parcerias robustas e estratégias bem definidas. Para a Alloyal, a parceria com a Azul é mais do que um acordo comercial. É uma oportunidade de transformar a experiência de fidelidade, aumentar o acesso dos brasileiros às viagens aéreas e oferecer recompensas que impactam positivamente o dia a dia dos consumidores. Segundo Aluísio, “alianças como essa representam uma evolução no modelo de recompensas, conectando experiências emocionais às estratégias tradicionais de retenção e engajamento”.

Parcerias em destaque

Um dado interessante é que, segundo a ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização), 80% dos pontos acumulados em programas de fidelidade são resgatados em companhias aéreas. Isso significa que, em um voo com 100 passageiros, cerca de 15 estão viajando por meio de pontos. Este número ressalta não só a popularidade dos programas de fidelidade, mas também a importância das parcerias entre empresas aéreas e programas de pontos.

Marco Leite, gerente de Parcerias da Azul Linhas Aéreas, ressalta a relevância dessas parcerias. “As colaborações são essenciais para enriquecer a experiência dos clientes. Elas nos permitem oferecer um portfólio diversificado de recompensas, indo além das passagens aéreas. Ao incluir redes de hotéis, empresas de aluguel de carros e serviços de entretenimento, conseguimos criar pacotes completos que atendem aos desejos dos nossos clientes”, explica.

O programa de fidelidade da Azul, que hoje conta com mais de 17 milhões de participantes, é um exemplo de como uma estratégia bem construída pode transformar a relação com os consumidores. Em 2024, a Azul Fidelidade emitiu 2,7 milhões de passagens, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2023, superando até os números pré-pandemia.

SOBRE A ALLOYAL

A Alloyal desenvolve soluções tecnológicas para a gestão de programas de fidelidade, com foco na atração, retenção e fidelização de clientes. Com sede em Minas Gerais e atuação em todo o Brasil, a empresa já atende mais de 8 milhões de usuários no país. Em agosto, a plataforma ultrapassou a marca de 1 mil programas de fidelidade desenvolvidos, distribuindo mais de 3 milhões de cashbacks e utilizando 26 milhões de cupons. Esses resultados representam R$ 68 milhões economizados pelos beneficiários e R$ 250 milhões em vendas pelas marcas parceiras.

A Alloyal se posiciona no mercado como uma loyalty tech – uma empresa de base tecnológica voltada para soluções que auxiliam as marcas a conquistar a lealdade de seus clientes. Anteriormente conhecida como Lecupon, a empresa adotou o novo nome e identidade em fevereiro, após um processo de rebranding.

