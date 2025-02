Embraer anuncia encomenda de US$ 7 bilhões, a maior de sua história para jatos executivos Pedido totaliza 182 aeronaves, incluindo modelos Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300E, bem como um abrangente pacote de serviços e suporte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/02/2025 - 12h55 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h13 ) twitter

Embraer Executive Jets anunciou contrato de compra com a Flexje Divulgação Embraer

A Embraer Executive Jets, uma divisão da Embraer, anunciou hoje um contrato de compra com a Flexjet, líder global no mercado de propriedade compartilhada de jatos executivos. O acordo compreende uma frota que inclui os modelos Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300E, bem como um abrangente pacote de serviços e suporte.

O acordo está avaliado em até US$ 7 bilhões a preços de tabela atuais. Este é o maior pedido feito pela Flexjet em seus 30 anos de história, e também é o maior pedido firme para jatos executivos da Embraer. A Flexjet reafirma seu compromisso de longa data como primeiro cliente frotista dos jatos Praetor da Embraer e agora introduz a nova geração do modelo Phenom 300E em seu crescente portifólio global.

“Estamos muito satisfeitos com o compromisso renovado da Flexjet com a Embraer por meio desse abrangente contrato de compra, que fortalece ainda mais nossa parceria estratégica de mais de 20 anos”, disse Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Executive Jets. “Estamos muito animados em poder continuar oferecendo aos clientes da Flexjet acesso aos nossos jatos Phenom, líderes de mercado, e aos jatos Praetor, os melhores de suas respectivas categorias.”

A parceria entre a Embraer e a Flexjet teve início em 2003, quando a Flight Options, empresa que passou a fazer parte do grupo Flexjet em 2015, se tornou a primeira empresa de propriedade compartilhada a introduzir o jato Legacy Executive em sua frota. Essa parceria de longa data cresceu significativamente ao longo dos anos e continua hoje com uma presença crescente de aeronaves Praetor 600, Praetor 500 e da série Phenom 300 na frota global da Flexjet.

“Ao completarmos 30 anos de Flexjet, nos parece apropriado estender nosso relacionamento profícuo e de longo prazo com a Embraer com este pedido firme histórico. Desde 2003, recebemos mais de 150 aeronaves Embraer”, disse Michael Silvestro, CEO da Flexjet. “Ambos, o Praetor 500 e o Praetor 600, são aeronaves de alto desempenho na frota da Flexjet. O Praetor 600 foi tão bem aceito na Europa que optamos por incluí-lo em nossa frota norte-americana em 2023, aumentando nosso portifólio de jatos Embraer nos dois continentes. E como primeira empresa a oferecer propriedade compartilhada do Praetor 500, nossos técnicos de manutenção e pilotos estão intimamente familiarizados com a aeronave e animados com o crescimento contínuo dessa frota.”

A Embraer está fortalecendo o setor aeroespacial global por meio da eficiência e inovação Divulgação Embraer

A Flexjet tem um histórico como primeiro cliente frotista de três produtos da Embraer: o Legacy Executive em 2003; o Phenom 300 em 2010; o Legacy 450 em 2016; e o ​​Praetor 500/Praetor 600 em 2019. Além disso, a Flexjet celebrou marcos importantes com a Embraer, como a entrega do 100º jato Phenom 300, em 2012, e do 1.000º jato executivo da Embraer, um Legacy 500, em 2016. Essas aeronaves quebraram barreiras em suas respectivas categorias, sendo que o Phenom 300 é o jato executivo leve mais entregue no mundo por 12 anos consecutivos, de acordo com números divulgados pela GAMA (General Aviation Manufacturing Association). O Legacy 450 e o Legacy 500 foram as primeiras aeronaves fly-by-wire na frota da Flexjet, oferecendo desempenho de aeronaves maiores com economia de médio porte.

Sobre a Embraer Aviação Executiva

A Embraer está fortalecendo o setor aeroespacial global por meio da eficiência e inovação, criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 55 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 12 anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor.

Sobre a Flexjet

A Flexjet ingressou no mercado de propriedade compartilhada em 1995. A Flexjet oferece leasing e propriedade compartilhada de jatos. O programa de aeronaves compartilhadas da Flexjet é o primeiro do mundo a ser reconhecido por ter alcançado o Padrão de Auditoria da Indústria (do inglês, Industry Audit Standard) pela Fundação de Segurança de Fretamento Aéreo (do inglês, Air Charter Safety Foundation). A Flexjet é a primeira e única empresa a ser honrada com 20 Prêmios Diamante de Excelência (do inglês, Diamond Awards for Excellence) pela agência regulatória de aviação dos EUA (FAA, do inglês, Federal Aviation Administration) e mantém o padrão de segurança (do inglês, Platinum Safety Rating) da ARG/US, entidade norte-americana privativa de auditoria de segurança da aviação geral, além de preservar o nível 2 de aferimento de segurança pela IS-BAO, entidade internacional de segurança da aviação executiva. O programa de propriedade compartilhada da Flexjet dispõe de uma seleção exclusiva de aeronaves executivas – algumas das mais novas na indústria de compartilhamento, com idade média de aproximadamente seis anos. Em 2015, a Flexjet criou o Red Label by Flexjet, programa que oferece a frota mais nova da indústria com tripulação dedicada a uma só aeronave e a coleção de design de interior LXi Cabin Collection. Constam hoje mais de 30 designs de interior na frota, que inclui o Challenger 350, o Embraer Legacy 450 e Praetor 500, o Global Express, o Gulfstream G450, G500 e G650, e o Aerion AS2, jato executivo supersônico. Além disso, a coleção geral de jatos inclui o Embraer Phenom 300 e o Bombardier Challenger 300. A Flexjet é membro da família de empresas Directional Aviation.

