Embraer e FAB colaboram com logística e doações para o Rio Grande do Sul Embraer e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial têm atuado de forma conjunta para ampliar a corrente do bem que tem se formado em todo o Brasil para apoiar as cidades gaúchas em estado de calamidade pública

Alto contraste

A+

A-

Embraer e FAB: parceria em ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul (Embraer)

A aeronave C-390 Millennium da área de ensaio em voo da Embraer pousou nesta manhã na Base Aérea de Canoas com mais 18 toneladas de doações para as famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Desde a semana passada, a Embraer e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos Campos, interior de São Paulo, têm atuado de forma conjunta para ampliar a corrente do bem que tem se formado em todo o Brasil para apoiar as cidades gaúchas em estado de calamidade pública.

A logística multimodal tem possibilitado que o Rio Grande do Sul receba alimentos não perecíveis, água potável, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, entre outros arrecadados pelas duas instituições. Entre as doações diretas por iniciativa dos colaboradores, empresa, DCTA, Colégio Embraer, a expectativa é que cerca de 100 toneladas sejam transportadas.

Por meio do Instituto Embraer, a empresa também realizou parceria com a ONG Visão Mundial Brasil a fim de coordenar junto com a Defesa Civil e outros fornecedores a distribuição das doações. As pessoas interessadas em ajudar as vítimas podem realizar contribuições financeiras pelo site https://visaomundial.org/emergencia-RS/

Publicidade

A ação humanitária conjunta faz parte do programa “Emergência Climática”, do Instituto Embraer, que apoiou famílias impactadas pelas chuvas no Recife em 2022 e no Litoral Norte de São Paulo no ano passado.

Sobre o Instituto Embraer

Publicidade

Criado em 2001, o Instituto nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente a educação. Além de manter os dois colégios de Ensino Médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Sobre a Embraer

Publicidade

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.