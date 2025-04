Embraer encerra primeiro trimestre com carteira de pedidos de US$ 26,4 bilhões, superando recorde do período anterior Resultado supera recorde do trimestre anterior. Carteira de pedidos da Aviação Comercial alcança US$ 10,0 bilhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/04/2025 - 11h29 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h29 ) twitter

Aviação Executiva estabelece novo recorde na carteira de pedidos, com US$ 7,6 bilhões Divulgação Embraer

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, registrou uma carteira de pedidos de US$ 26,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025 – valor que supera o recorde histórico estabelecido no trimestre anterior.

A empresa entregou 30 aeronaves no primeiro trimestre de 2025. O resultado ficou 20% acima do registrado no mesmo trimestre do ano passado (1T24), quando 25 aviões foram entregues. As entregas do 1T25 correspondem a 13% do ponto médio (231 aeronaves) da estimativa da companhia para 2025 (entre 222 e 240 jatos), considerando Aviação Comercial mais Aviação Executiva. Portanto, acima da média dos últimos cinco anos, de 11% para o período.

Na Aviação Comercial, a carteira de pedidos totalizou US$ 10,0 bilhões no 1T25 – 2% abaixo do resultado do último trimestre. O pedido da ANA Holdings Inc. de 15 aeronaves E190-E2 com opções para 5 jatos adicionais será incluído provavelmente na carteira de pedidos do segundo semestre de 2025, quando o contrato final for assinado.

‌



A unidade de negócios entregou 7 novas aeronaves no primeiro trimestre de 2025 –atingindo 9% do ponto médio (81 aeronaves) da projeção da empresa para o ano (entre 77 e 85 neste segmento). O desempenho da divisão ficou ligeiramente abaixo da média de 12% de primeiros trimestres nos últimos 5 anos, refletindo os desafios contínuos da cadeia de suprimentos. Destacamos que no trimestre não foi possível entregar 2 aeronaves adicionais devido a problemas comerciais. Os modelos entregues no período foram: o E175, para American Airlines (2), Republic Airlines (1) e Horizon Air (1), e o E195-E2, para Porter (1), Aercap (1) e Azorra (1). Esperamos que nossos esforços de nivelamento de produção gerem resultados mais tangíveis no 2T25, no 2º semestre do ano e no início de 2026.

Na Aviação Executiva, a carteira de pedidos atingiu novo recorde no 1T25, de US$ 7,6 bilhões, 3% acima do recorde anterior, estabelecido no 4T24. A unidade de negócios entregou 23 jatos no primeiro trimestre deste ano: 14 aeronaves na categoria leve e 9 na categoria média. O número de entregas foi 28% superior aos 18 jatos do primeiro trimestre de 2024 e representa 15% do ponto médio (150 aeronaves) da projeção anual (entre 145 e 155 para este segmento). O percentual está acima da média dos últimos 5 anos, de 11% para o primeiro trimestre.

‌



Em fevereiro, as aeronaves da série Phenom 300 foram novamente reconhecidas como os jatos leves mais vendidos e entregues do mundo pelo 13º ano consecutivo, de acordo com a General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Os dados da instituição também confirmaram o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo 5º ano seguido.

Uruguaia (FAU) e o Ministério da Defesa Nacional (MDN) do Uruguai converteram opções de compra de 5 aeronaves A-29 Super Tucano em pedidos firmes durante o período. A conversão faz parte de um compromisso assinado em agosto de 2024, quando a FAU anunciou pedido firme para 1 aeronave, além das opções que agora foram convertidas. O acordo também inclui equipamentos de missão, serviços de logística integrada e um simulador de voo.

‌



As seleções do KC-390 Millennium pela Suécia (4) e Eslováquia (3), e do A-29 Super Tucano por Portugal (12) e Panamá (4) não constam na carteira de pedidos, uma vez que os contratos ainda não estão efetivos.

Em Serviços & Suporte, a carteira de pedidos permaneceu estável, com US$ 4,6 bilhões no 1T25. A Airlink, companhia aérea premium da África do Sul, foi o destaque do período devido a um acordo para suporte no gerenciamento de peças de reposição, com cobertura para todas as 68 aeronaves da Embraer que integram a frota da empresa. O acordo tornará a Airlink a primeira cliente africana do ECIP - Embraer Collaborative Inventory Planning (Programa de Planejamento Colaborativo de Estoques da Embraer), otimizando níveis de estoque e reduzindo custos operacionais da companhia.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa

