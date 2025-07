Embraer escapa de tarifaço de Trump Sales de Renda Variável da InvestSmart XP, Rodrigo Vignoli comentou sobre as ações de Embraer, que foram destaque nesta quarta-feira Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2025 - 18h24 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h24 ) twitter

Rodrigo Vignoli, Sales de Renda Variável da InvestSmart XP Eduardo Pinto

As ações da Embraer (EMBR3) foram destaque nesta quarta, depois que a Casa Branca oficializou a isenção de tarifas para componentes específicos da indústria aeronáutica brasileira. A medida, que veio na ordem executiva divulgada hoje, alivia a pressão sobre a operação da companhia, que tem parte da sua produção nos EUA e depende da importação de peças-chave do Brasil.

O mercado reagiu rapidamente, EMBR3 chegou a disparar mais de 11% no intraday, com forte fluxo comprador. A leitura foi clara: a isenção tirou da mesa o risco de um impacto direto nas margens e nos prazos de entrega. Mesmo sem abranger as aeronaves inteiras, o alívio nas peças já foi suficiente para destravar valor e trazer respiro para o papel, que vinha sofrendo com o noticiário das últimas semanas.

Essa virada reforça o peso da Embraer na engrenagem industrial americana. A movimentação do CEO nos bastidores, com reuniões em Washington e articulação política, se provou eficiente. A empresa jogou o jogo certo, soube se posicionar como parceira estratégica dos EUA e colheu o resultado.

Na minha visão, foi uma defesa de histórica. A Embraer conseguiu desarmar um risco relevante e ainda sair fortalecida. Mostrou resiliência, entregou resultado político e, e ainda, reposicionou o papel para o investidor que busca qualidade com preço.

