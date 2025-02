Embraer promove o Marathon Startup durante Web Summit Rio 2025 Startups deverão se inscrever até dia 14 de março para participarem da iniciativa que busca acelerar a inovação de forma colaborativa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 16h17 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embraer: Marathon Startup durante Web Summit Rio 2025 Divulgação

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, vai realizar durante o Web Summit Rio 2025 o Marathon Startup. A iniciativa, que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de abril, no Riocentro, Rio de Janeiro, busca promover a inovação com foco em inteligência artificial, machine learning e demais tecnologias na aviação.

“Temos a inovação como pilar estratégico da Embraer. A participação num evento como esse, além de realizarmos o nosso Marathon dentro do Web Summit, reforça esse objetivo por meio de parcerias com startups que tenham como desafio oferecer novas tecnologias e potenciais disrupções”, afirma Leonardo Garnica, líder de inovação corporativa da Embraer.

Para participar, as startups deverão preencher uma ficha de inscrição até o dia 14 de março e atender aos critérios de seleção tanto do Web Summit como da Embraer. Após uma seleção prévia, as convocações para participação do Marathon acontecerão por e-mail até o dia 09 de abril.

‌



A ficha de inscrição online e o regulamento do Marathon Startup estarão disponíveis no site Embraer: Marathon Embraer. “Convidamos todas as startups que irão participar do Web Summit a se inscreverem no nosso Marathon e conhecerem nosso estande durante o evento para identificarmos oportunidades de cooperar”, reforça Leonardo Garnica.

Sobre a Embraer

‌



Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

‌



A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.