Emirates desenvolve 18 novas refeições para Classe Executiva Os pratos, criados por chefs renomados e harmonizados com o exclusivo champanhe Moët & Chandon, estarão disponível a partir de maio Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(L-R) Doxis Bekris, Emirates VP of Culinary Design, Charles de Pontevès - Moët & Chandon Ambassador, Jean-Michel Bardet - Executive chef, Moët & Chandon 1 Divulgação Emirates

Passageiros da Classe Executiva da Emirates terão uma experiência de voo aprimorada, já que 18 refeições serão lançadas a partir de maio. Criados por Jean Michel Bardet, chef principal da Moët & Chandon e reconhecido com estrelas Michelin, e Doxis Bekris, vice-presidente de projetos culinários da Emirates, cada um dos novos pratos foi perfeitamente harmonizado com um champanhe exclusivo, criando combinações culinárias perfeitas a bordo.

Os novos aperitivos e pratos principais serão lançados em rotas selecionadas permitindo que os passageiros da Classe Executiva da Emirates apreciem a harmonização sofisticada de champanhe e culinária pela primeira vez nos céus. Levou mais de um ano para que os chefs da Emirates e Maison Moët & Chandon desenvolvessem a nova carta de champanhes na França, enquanto os premiados chefs foram desafiados a criar pratos refinados de excelência culinária com ingredientes premium, que também podem ser expandidos para atender às demandas da maior companhia aérea internacional do mundo, que serve 149 refeições a cada minuto, totalizando mais de 77 milhões de refeições por ano.

Novas criações culinárias na Classe Executiva da Emirates

‌



Os novos pratos harmonizados incluirão entradas como escaldado de vieiras servido com melão verde, kumquat blanqueado, gel de limão e amêndoas torradas harmonizadas com Moët & Chandon Grand Vintage 2016 – nesta combinação, as vieiras delicadamente salgadas complementam os sabores e reforçam a elegância do champanhe. O melão verde e o kumquat realçam os aromas radiantes do champanhe, enquanto o manjericão adiciona um toque final contrastante.

As novas criações também incluem pratos veganos, como tofu sedoso, fatiado e servido com aspargos cozidos, emulsão de soja com azeite de oliva, gel de limão e creme de caju, harmonizados com Moët & Chandon Brut Impérial – nesta combinação, o tofu é marinado no suco de limão e molho de soja, revelando o brilho e o sabor do Brut Imperial. O endro garante um contraste vegetal, enquanto o creme de caju adiciona um toque cremoso final, conferindo um acabamento harmonioso ao prato.

‌



Os pratos principais vão impressionar com combinações como pato assado servido com berinjela e grão-de-bico refogados com cuscuz-jus temperado com raz el hanout e tomates-cereja, harmonizados com Moët & Chandon Rosé Impérial – nesta combinação, a sinfonia de sabores de cuscuz combina com a estrutura do vinho tinto, e notas picantes adicionam um toque intrigante. A delicada acidez dos tomates-cereja conecta o prato e o Rosé Impérial em um abraço perfeito.

Outro prato principal aguardado é o suculento peru assado, fatiado e servido com molho de frango com sálvia, purê de batata, erva-doce cozida e amêndoas. Este prato é harmonizado com Moët & Chandon Grand Vintage 2016 – nesta combinação, o aroma radiante é destacado pelas delicadas notas vegetais de erva-doce, e o molho de frango com sálvia transmite uma sensação de sabor em um prato harmonioso. O robalo chileno grelhado será um sucesso para quem gosta de frutos do mar, harmonizado com Moët & Chandon Brut Impérial e servido com purê de alcachofra, molho de capim-limão e ervilhas amanteigadas. O purê de alcachofra traz uma textura suave e sabor sutil harmonizando com a elegância do Moët & Chandon Brut Impérial. As ervilhas crocantes realçam a textura espumante. Por fim, o molho de capim-limão fornece frescor, ampliando o brilho do champanhe.

‌



As novas opções também incluem pratos veganos, como lentilhas refogadas com coco servidas com arroz basmati cozido no vapor, couve-flor temperada com ervilhas verdes e naan, harmonizadas com Moët & Chandon Rosé Impérial. Lentilhas corais têm uma textura linda que brinca com a efervescência elegante do Rosé Impérial, enquanto o curry complementa o aroma frutado conferindo um toque suave e picante e o coentro cria um contraste delicado.

Excelência culinária a 40 mil pés de altitude

Ao longo do ano de desenvolvimento, os chefs da França e de Dubai trabalharam juntos para criar os pratos. Enquanto o Chef Jean Michel foi desafiado a combinar os perfis de sabor dos pratos de forma inovadora e realçar as notas dos champanhes exclusivos oferecidos a bordo da Emirates, a equipe da companhia gerenciou as questões de expansão dos pratos, garantindo a preparação para o grande número de passageiros que viajam para uma infinidade de destinos globais. Juntos, os chefs analisaram como a culinária de qualidade premium poderia ser recriada para a experiência a bordo, levando em consideração o impacto da altitude, a escala e a pré-preparação dos pratos antes de serem carregados na aeronave. Os chefs também tiveram que analisar como a tripulação de cabine de classe mundial da Emirates poderia servir os pratos a bordo, garantindo ao cliente da Classe Executivaa experiência perfeita a cada voo.

Sobre Jean-Michel Bardet, chef principal da Moët & Chandon

Para acompanhar a emoção de tomar um bom Moët & Chandon, o amante de champanhe Jean-Michel Bardet inventa pratos que se destacam com base em seis princípios fundamentais: diálogo, cores, simplicidade, salinidade, textura, cozimento. Para criar esse diálogo, Jean-Michel recorre à sua experiência em restaurantes com estrelas Michelin, hotéis de luxo e clubes privados, levando a culinária francesa, asiática e anglo-saxônica para onde quer que seu talento o leve.

Com um diploma na bagagem, ele começou em restaurantes na Côte d’Azur antes de embarcar para o altamente exclusivo Iate Clube de Mônaco. Em seguida, ele se mudou para um iate clube de Vancouver, depois fez uma parada em Londres, afiando suas facas no Claridge’s, no Flocon de Sel em Megève, no Lapérouse em Paris e no Ma Langue Sourit em Luxemburgo. Com Guy Krenzer, que possui reconhecimento Meilleur Ouvrier de France, ele aperfeiçoou sua técnica; com Emmanuel Renaut, chef três estrelas Michelin, ele aprendeu “a cozinhar com o momento”; e no Métropole de Mônaco, ele aprimorou sua precisão e luxo.

Depois de lecionar por quase dois anos na Le Cordon Bleu Culinary Arts Academy em Xangai, ele se juntou a Olivier Bellin, chef duas estrelas Michelin, para abrir um restaurante em Hong Kong. Após 18 meses e uma estrela Michelin, Jean-Michel retornou à França. Primeiro, para trabalhar no Moulin de l’Abbaye em Perigord, depois para reconstruir o Domaine du Colombier no coração de Drôme Provençale. Uma oportunidade única então se apresentou a este amante de champanhe: juntar-se à Moët & Chandon Maison para inventar pratos que falassem com seus vinhos e espumantes, símbolos da excelência francesa e abertura para o mundo.

Sobre Doxis Bekris, vice-presidente de projetos culinários da Emirates

Nomeado para sua nova função em fevereiro de 2025, Doxis Bekris levará as equipes culinárias da Emirates a novos patamares como vice-presidente de projetos culinários. Doxis Bekris nasceu na Grécia e se tornou um chef experiente e inovador, além de ser dono de restaurante, consultor de alimentos e bebidas, autor e palestrante das artes culinárias. Ele lançou e operou vários restaurantes renomados na Grécia e ao redor do mundo, além de ocupar cargos nas operações de alimentos, bebidas e culinária de empresas de buffet de luxo em todo o mundo.

Doxis tem paixão pela originalidade em suas criações de receitas e obsessão pela mais alta qualidade de produtos crus, dedicando tempo a pesquisas sobre os melhores ingredientes da categoria em todo o mundo. Com grande respeito pelas diferentes culturas e seus alimentos, ingredientes, técnicas de preparo e tradições, ele pretende incorporar essas observações na criação de cardápios para vários destinos da Emirates.

Doxis ingressou na Emirates em 2019 como vice-presidente de serviços culinários compartilhados e desenvolvimento de conceitos, onde foi responsável pela direção do icônico serviço de buffet de bordo da Emirates, pelas refeições de inspiração regional servidas em 490 voos por dia e pelos 1.400 chefs do Emirates Flight Catering Facility (EKFC), antes de assumir o cargo de vice-presidente de projetos culinários.

Sobre os champanhes oferecidos pela Emirates

A Emirates mantém a parceria com a Moët Hennesey há 33 anos. Os champanhes Moët & Chandon são uma parte exclusiva da experiência da Emirates e estão disponíveis em todos os lounges da Emirates, além de serem servidos gratuitamente a bordo da Primeira Classe e Classe Executiva, e estarem disponíveis para compra na Premium Economy e Economy Class. Como parte da sua promessa “fly better”, a Emirates compra mais champanhe do que qualquer outra companhia aérea do mundo e tem direitos exclusivos para servir Dom Pérignon Vintage 2015, Dom Pérignon Vintage Rosé 2009, Dom Pérignon Plénitude 2 2004 (que vai mudar para 2006 a partir de julho), Moët & Chandon Brut Imperial, Moët & Chandon Imperial Rosé, Moët & Chandon Grand Vintage Blanc 2016, Veuve Clicquot Yellow Label e Veuve Clicquot Vintage Blanc 2015. A Emirates também serve espumante australiano, Chandon Vintage Brut 2018 (que vai mudar para 2019 a partir de abril) como uma exclusividade global para passageiros da Premium Economy.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.