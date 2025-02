Emirates inaugura seu segundo maior lounge em Bangkok O alto investimento destaca a importância da Tailândia como um dos principais mercados da rede da companhia aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h08 ) twitter

Inauguração do lounge: crescente demanda por viagens premium de/para Bangkok Divulgação Emirates

A Emirates inaugurou o seu novo lounge no terminal Satélite 1 (SAT-1) do aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, na Tailândia.

O lounge reformado foi realocado para o terminal mais recente do aeroporto e define um novo padrão para viagens premium, oferecendo aos clientes da Emirates uma experiência em solo aprimorada que atende à sofisticação de suas viagens.

Com investimento de US$ 5 milhões, o lounge ocupa uma área de 1.454 metros quadrados e pode receber até 250 pessoas, acomodando confortavelmente todos os viajantes premium de dois voos simultâneos com a aeronave A380. O lounge ampliado em Bangkok se destaca como o segundo maior lounge internacional da Emirates, atrás apenas da unidade em Dubai.

Os passageiros da First Class e Business Class da Emirates e os associados Skywards* podem descansar e relaxar antes do voo em móveis confortáveis de estilo exclusivo da Emirates, e têm ao seu dispor um ambiente tranquilo e opções de refeições diferenciadas. O lounge também oferece uma variedade de conveniências, como spas com chuveiro, Wi-Fi gratuito e uma rica seleção de alimentos e bebidas que inclui pratos locais e internacionais, além de sobremesas tailandesas clássicas.

‌



A Emirates é uma das primeiras companhias aéreas a se mudar para o Terminal SAT-1, que oferece instalações modernas e convenientes para os clientes de qualquer um dos seis voos diários da companhia aérea que partem de Bangkok. Com localização privilegiada no quarto andar do SAT-1, o lounge da Emirates fica a apenas cinco minutos a pé dos portões de embarque.

Hoje, a Emirates mantém 41 l ounges em aeroportos em todo o mundo, incluindo sete no aeroporto internacional de Dubai e 34 em sua rede global. A companhia aérea também oferece a clientes elegíveis o acesso a lounges de parceiros em destinos selecionados.

‌



Fortalecendo as operações na Tailândia

Neste ano, a Emirates celebra 35 anos de voos para a Tailândia e, ao longo desse tempo, a companhia aérea dobrou o número de voos, reforçando o seu compromisso com o crescimento do turismo e dos negócios do principal centro de viagens do Sudeste Asiático. A companhia aérea opera cinco voos diários entre Dubai e Bangkok com as aeronaves Airbus A380 e Boeing 777, além de dois voos diários para Phuket e um voo diário sem escalas entre Bangkok e Hong Kong.

‌



Com a maior capacidade de cabine premium entre as transportadoras internacionais de e para Bangkok, a Emirates oferece mais de 870 assentos diários na First Class e Business Class em suas rotas de/para a cidade. A ampla capacidade de assentos premium reforça a posição da Emirates de principal companhia aérea estrangeira de viagens de luxo de e para Bangkok, o que levou à expansão de seu lounge no aeroporto para acomodar o crescente número de clientes premium.

Bangkok também é o segundo maior destino da Emirates em capacidade de assentos de First Class e Business Class, destacando a popularidade da rota e a forte demanda por viagens premium.

Os passageiros da First Class e Business Class têm a conveniência de serviços “porta a porta”, incluindo serviço de motorista particular para distâncias de até 60 km do aeroporto de Suvarnabhumi**, além de balcões de check-in exclusivos. Na aeronave A380 da Emirates, a experiência premium inclui o exclusivo Onboard Lounge da companhia aérea, suítes privativas da First Class e o luxuoso Shower Spa. Os passageiros das aeronaves A380 e Boeing 777 da Emirates também podem aproveitar o premiado sistema de entretenimento da companhia aérea, o ice, que oferece mais de 6.500 canais de entretenimento on-demand.

