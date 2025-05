Emirates promove evento para recrutar pilotos em São Paulo Companhia anunciou mudanças no recrutamento de pilotos, incluindo aumento de salário, novas funções e uma mudança nos critérios de elegibilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h17 ) twitter

Evento em São Paulo irá recrutar pilotos com experiência Divulgação Emirates

A Emirates está intensificando seu trabalho de recrutamento em São Paulo para atender ao forte aumento da demanda de clientes. A companhia aérea realizará em junho um evento na cidade de São Paulo para recrutar pilotos com experiência.

O evento será realizado no Hotel Sheraton WTC nos dias 26 de junho, às 10h e 13h, e 27 de junho, às 10h. No ano passado, a Emirates anunciou mudanças importantes no recrutamento de pilotos, incluindo aumento de salário, novas funções e uma mudança nos critérios de elegibilidade. Pilotos experientes serão contratados para exercer funções em um dos quatro programas da Emirates: Direct Entry Captains, Accelerated Command, First Officers Type Rated e First Officers Non-Type Rated.

Não é necessário cadastro prévio, e os pilotos precisam participar de apenas uma sessão. Durante o encontro, os participantes vão saber mais sobre o processo de recrutamento da companhia aérea, oportunidades disponíveis, programas de treinamento, trajetória de carreira e benefícios, além de conversar com pilotos que trabalham na Emirates. Para mais informações, acesse Link.

‌



“Os pilotos da Emirates trabalham com uma das frotas de aeronaves de fuselagem larga mais jovens e modernas do mundo, voando para mais de 148 destinos em todo o planeta. Eles terão a grande oportunidade de passar por um treinamento interno robusto nas modernas instalações da Emirates e morar na vibrante cidade de Dubai. Estamos ansiosos para ter mais pilotos brasileiros em nossa companhia, contribuindo para expandirmos cada vez mais nossas operações globalmente”, declara Stephane Perard, diretor geral da Emirates no Brasil.

Voando com a Emirates

‌



Com a modernização de mais 71 aeronaves Airbus A380 e Boeing 777, a companhia aérea está renovando o interior de 191 aeronaves da sua frota. O investimento contínuo da Emirates garante que seus pilotos operem uma frota moderna de aeronaves de fuselagem larga.

A companhia aérea recebeu as três primeiras aeronaves A350, que fazem parte do pedido de 65 aeronaves. Além disso, a Emirates também vai receber aeronaves Boeing 777X, do pedido total de 205 deste modelo.

‌



A Emirates oferece uma série de benefícios para pilotos e suas famílias, incluindo salário competitivo isento de impostos, 42 dias de férias anuais com passagens para si e para seus familiares próximos, acomodações fornecidas pela empresa em condomínios fechados, auxílio-educação infantil, seguro de vida, seguro médico e odontológico, benefícios de viagem com excelentes descontos para familiares e amigos, e muito mais.

Experiência de treinamento de ponta

A Emirates oferece aos novos funcionários um treinamento interno robusto, baseado em evidências e no desenvolvimento de competências, para facilitar a sua integração às funções. Os candidatos selecionados passam por programas de treinamento nas modernas instalações da Emirates em Dubai, que atualmente possuem 10 simuladores.

Além disso, as novas e sofisticadas instalações de treinamento de pilotos da Emirates ocupam 5.882 m² e receberam o investimento de US$ 135 milhões. As instalações acomodam seis baias para simuladores de voo completos de suas aeronaves A350 e 777X e serão inauguradas em breve.

Direct Entry Captain

Para comandar a aguardada frota de 65 aeronaves A350 e A380 da Emirates, os candidatos precisam de no mínimo 7 mil horas de experiência de voo em aeronaves comerciais multimotores e com tripulação múltipla (pelo menos dois pilotos).

Accelerated Command Programme

Este programa foi criado principalmente para pilotos experientes da Airbus e Boeing, que atualmente pilotam aeronaves de fuselagem estreita em rotas regionais e desejam alavancar suas carreiras trabalhando em uma empresa aérea global.

Comandantes com no mínimo 1.000 horas de experiência em voo fly-by-wire da Airbus e da Boeing farão parte da Emirates como First Officers, recebendo um pacote salarial aprimorado. Eles podem receber um upgrade de comando acelerado após 700 horas de voo e duas avaliações positivas recorrentes. Normalmente, os pilotos da Emirates alcançam esses marcos em pouco mais de um ano, percorrendo uma combinação de rotas ultralongas, longas e curtas.

First Officers – non-type rated

A Emirates está aceitando First Officers – non-type rated, o que basicamente significa pilotos com experiência apenas com motor turboélice ou jatos. Esses pilotos vão receber treinamento completo para pilotar a frota de aeronaves de fuselagem larga da companhia aérea, composta por 144 aeronaves Boeing, em sua rede com mais de 140 destinos. Os First Officers também poderão pilotar 205 das novas aeronaves Boeing 777-X quando forem entregues a partir de 2025.

First Officer

Os candidatos a First Officer devem ter experiência em aeronaves multimotores e com tripulação múltipla, a Airline Transport Pilot License (ATPL) válida da International Civil Aviation Organization (ICAO) e pelo menos 2 mil horas em aeronaves de peso máximo de decolagem de 20 toneladas.

Mais informações sobre os requisitos e benefícios de cada função são fornecidas aqui: Link.

