Empresa sorteia 1 milhão em Milhas LATAM PASS, em ação de adesão inédita no setor de energia

Promoção ‘Energia de Milionário’ Divulgação Comerc

A Comerc, empresa de soluções inovadoras em energia da Vibra, lança ação inédita no segmento. Por meio da promoção Energia de Milionário, a companhia sorteia 1 milhão em milhas, por meio de uma parceria com o LATAM PASS - programa de fidelidade da LATAM Airlines -, além de oferecer prêmios de R$10 mil em produtos de tecnologia. A campanha é voltada para novos consumidores: pessoas físicas e jurídicas que aderirem a suas soluções de economia de energia participantes, entre 20 de agosto e 31 de outubro de 2025.

“Entendemos que uma ação como essa, que gera valor agregado, pode nos conectar com consumidores potenciais para a Comerc de uma forma diferenciada e bastante positiva. Para isso, combinamos a estratégia de milhas à credibilidade e confiança do LATAM PASS no mercado para firmar a parceria com eles nesta campanha, aumentando a exposição da nossa marca e das nossas soluções e gerando benefícios atrativos aos consumidores”, conta Josiane Palomino, diretora de Marketing e Inteligência de Mercado da Comerc.

Para aderir à campanha, é preciso adquirir produtos de migração para o Mercado Livre de Energia na modalidade varejista ou via contrato de assinatura solar - disponível em oito estados brasileiros: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo (interior). Após a adesão e o aceite para concorrer na promoção, um número da sorte será gerado e enviado ao consumidor.

Podem participar pequenas e médias empresas que desejam migrar para o Mercado Livre de Energia para ter mais previsibilidade nos gastos com energia elétrica e redução de até 30% nos custos da conta de luz, assim como estabelecimentos comerciais e residenciais que buscam por uma economia de até 15%, por meio da contratação de assinatura solar com a Comerc. Acesse o regulamento para mais informações.

“Dentro da nossa estratégia de negócio, é interessante atrair varejistas como mercados, hotéis, padarias, além de consumidores finais de energia elétrica que ainda desconhecem ou estão estudando o mercado de energia livre e/ou assinatura solar. Queremos apoiá-los na tomada de decisão para adesão de modelos de energia limpa - uma escolha consciente bastante significativa frente a todas as discussões atuais. Assim, eles têm mais economia na conta de luz e ao mesmo tempo se beneficiam com as recompensas em milhas e prêmios”, afirma Clarissa Sadock, CEO da Comerc.

A promoção Energia de Milionário é homologada no Ministério da Fazenda e os ganhadores serão revelados no dia 15 de dezembro de 2025 no site da promoção. A partir dessa data, serão contatados para início do processo de atribuição da premiação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.