Especialistas em segurança aérea e treinamento se reúnem durante o ALTA Aviation Summit 2025

Começou oficialmente hoje, na Cidade do México, o ALTA Aviation Safety, Flight Ops & Training Summit 2025, encontro anual organizado pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) que reúne líderes das áreas de segurança operacional, operações de voo e treinamento da indústria aérea, autoridades governamentais e especialistas em tecnologias aplicadas à aviação.

O evento, realizado de 10 a 12 de junho, oferece espaços para o compartilhamento de experiências, tendências e melhores práticas para fortalecer a segurança operacional na região.

A cerimônia de abertura contou com a participação de:

Peter Cerdá, Diretor Executivo e CEO da ALTA e Vice-Presidente Regional da IATA para as Américas.

General de Divisão P.A. D.E.M.A. (R) Miguel Enrique Vallin Osuna, Diretor-Geral da Agência Federal de Aviação Civil (AFAC) do México.

Christopher Barks, Diretor Regional da OACI para América do Norte, Central e Caribe.

De acordo com o CEO da ALTA, a América Latina conseguiu reduzir a taxa de acidentes em 72%, de 6,27 em 2005 para 1,77 em 2024, ao mesmo tempo em que triplicou o volume de passageiros transportados nesse período. “É um avanço considerável, mas não podemos baixar a guarda. Segurança operacional não é uma competição, é uma responsabilidade compartilhada que exige colaboração, investimento e vigilância constante.”

A agenda acadêmica do encontro inclui sessões de discussão com temas atuais e prioritários para a segurança, entre eles:

Tendências no treinamento de pilotos e bem-estar das tripulações;

Desafios como turbulência, baterias de lítio, migração de aves, fatores humanos e EVTOLs;

Inteligência Artificial na gestão da segurança;

Harmonização regulatória para a formação aeronáutica;

México: riscos, crescimento e preparação, com a participação de Aeromexico, Viva Aerobus e Volaris;

Colaboração em gestão de crise: caso de sucesso das enchentes no Sul do Brasil.

Durante o Summit, os Comitês de Segurança Operacional, Operações e Treinamento da ALTA, que conta com executivos de mais de 35 companhias aéreas, se reúnem para debater os principais desafios da região e reforçar um compromisso essencial: manter a aviação na América Latina e no Caribe entre as mais seguras do mundo.Sobre a ALTAALTA é uma associação privada sem fins lucrativos ao serviço da indústria aérea cujo objetivo é desenvolver uma aviação mais segura, eficiente e sustentável na América Latina e no Caribe. A ALTA coordena esforços colaborativos ao longo de toda a cadeia de valor maximizando o impacto que tem a aviação no crescimento econômico e social da região para o benefício da indústria, das nações e da população servidas pelo transporte aéreo.



