Eve Air Mobility divulga perspectiva de mercado de vinte anos Potencial é de US$ 280 bilhões e demanda por 30 mil aeronaves, impulsionadas pelos desafios de mobilidade e compromisso com a sustentabilidade Luiz Fara Monteiro 16/06/2025 - 02h05

Fabricante aponta expansão global da Mobilidade Aérea Urbana Eve Air Mobility

A Eve Air Mobility (Eve), referência mundial em aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), publica o seu primeiro estudo de Perspectivas de Mercado Global de eVTOLs. O documento apresenta projeções para os próximos 20 anos, detalhando tendências de crescimento e demanda no segmento de mobilidade aérea urbana, além de analisar fatores sociais, regionais e aplicações que impulsionam esse mercado em desenvolvimento.

A análise foi elaborada a partir de dados de 1.800 cidades presentes no banco World Urbanization Prospects das Nações Unidas, informações de cerca de 1.000 aeroportos e mais de 27 mil helicópteros civis atualmente em operação.

“A publicação deste estudo reforça o entusiasmo e o dinamismo que temos vivenciado junto a clientes e parceiros institucionais ao redor do mundo”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility. “Hoje, a Mobilidade Aérea Urbana se beneficia do crescimento populacional nas cidades, do aumento dos congestionamentos e da busca por soluções sustentáveis. A demanda é robusta e representa o início de uma profunda transformação na forma como as pessoas vão se deslocar e viver nos grandes centros urbanos.”

‌



O lançamento do relatório antecede o Paris Air Show 2025, onde um dos destaques será a apresentação do mockup em escala real da Eve, apresentando a evolução de design que melhora o desempenho da aeronave. O modelo, exposto no pavilhão da Embraer, traz inovações como novo layout de cabine e hélices de quatro pás — melhorias projetadas para elevar os padrões de segurança, acessibilidade, conforto, desempenho e manobrabilidade, estabelecendo um novo patamar para a Mobilidade Aérea Urbana.

Projeção: Três Bilhões de Passageiros Transportados até 2045

‌



De acordo com o estudo, a frota global de eVTOLs em operação poderá atingir 30 mil unidades até 2045, número necessário para atender à estimativa de três bilhões de passageiros transportados nesse período, gerando uma receita potencial de US$ 280 bilhões.

Entre as principais aplicações que devem impulsionar o crescimento do setor estão os serviços ponto a ponto em áreas urbanas, transporte conectando pontos urbanos a aeroportos, turismo, serviços médicos, operações corporativas, voos privados e fretamento. O relatório destaca ainda que o agravamento dos congestionamentos urbanos reforça a necessidade de alternativas inovadoras de mobilidade, especialmente diante da projeção da ONU de que dois bilhões de pessoas a mais passarão a viver em cidades até 2050.

‌



Outros dados relevantes sobre o desafio da mobilidade urbana incluem:

Até 2035, mais de 800 cidades terão população superior a um milhão de habitantes, representando mais de 2,5 bilhões de pessoas (World Cities Report, ONU 2022).

Esse crescimento intensificará os desafios já enfrentados pelos grandes centros. Em 2024, o tempo perdido anualmente devido a congestionamentos foi expressivo em cidades como Londres (226 horas), Nova York (196 horas), Bengaluru (234 horas), São Paulo (222 horas) e Joanesburgo (112 horas).

Panorama Regional

A Eve projeta forte expansão na região Ásia-Pacífico, impulsionada pelos desafios de mobilidade nas megacidades e pelo crescimento da classe média. Na América do Norte, o cenário é favorável devido ao elevado volume de investimentos e à maturidade do ecossistema aéreo já estabelecido. A Europa tende a apresentar crescimento mais gradual, em função de desafios regulatórios. Já a América Latina, se consolida como um mercado promissor, onde os eVTOLs podem desempenhar um papel fundamental no enfrentamento dos desafios da rápida urbanização e na adoção de soluções sustentáveis. O Oriente Médio, embora menor em volume, tem grande potencial de ser um mercado lançador devido ao alto investimento em inovação e transporte sustentável. Na África, o potencial está associado à superação de limitações de infraestrutura resultantes do crescimento urbano acelerado e ao fortalecimento do turismo.

Fatores-Chave e Desafios para a Mobilidade Aérea Urbana

Apesar das perspectivas positivas, o desenvolvimento pleno da mobilidade aérea urbana depende da superação de desafios importantes, tais como:

Operações seguras: A segurança operacional em larga escala é requisito fundamental e inegociável.

A segurança operacional em larga escala é requisito fundamental e inegociável. Ambiente regulatório: Um arcabouço regulatório abrangente e acessível é essencial para viabilizar um ecossistema seguro.

Um arcabouço regulatório abrangente e acessível é essencial para viabilizar um ecossistema seguro. Gestão do tráfego aéreo: A integração do espaço aéreo e futuras operações não tripuladas são pontos críticos para a gestão eficiente em ambientes de alta densidade.

A integração do espaço aéreo e futuras operações não tripuladas são pontos críticos para a gestão eficiente em ambientes de alta densidade. Infraestrutura: A existência de heliportos e vertiportos é determinante para viabilizar operações no curto prazo.

A existência de heliportos e vertiportos é determinante para viabilizar operações no curto prazo. Tecnologia de baterias: Avanços em densidade energética são necessários para ampliar alcance e capacidade operacional das aeronaves.

A aceitação pública da Mobilidade Aérea Urbana dependerá do equilíbrio entre esses fatores.

Para acessar o Estudo Global de Perspectivas de Mercado de Mobilidade Aérea Urbana da Eve, clique aqui.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve Air Mobility é dedicada a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Com a mentalidade de uma startup e o respaldo da expertise aeroespacial de 55 anos da Embraer, a Eve adota uma abordagem holística para o avanço do ecossistema UAM. Seu portfólio inclui um avançado projeto de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte, além de uma solução inovadora de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e warrants públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

