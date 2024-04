Eve apresenta Vector e atualiza software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano

Alto contraste

Eve: atualizações sobre o desenvolvimento do software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano

A Eve Air Mobility apresentou hoje no Airspace World, em Genebra, o nome do seu software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano (Urban ATM, na sigla em inglês) e forneceu atualizações sobre o desenvolvimento da solução. O Vector será uma solução de software agnóstica desenvolvida para endereçar os desafios atuais e futuros de gerenciamento do tráfego aéreo (ATM, na sigla em inglês) urbano para as operações de Mobilidade Aérea Avançada (AAM). Os serviços da solução focam nos operadores de frotas e de vertiportos e nos futuros prestadores de serviços para a AAM, incluindo os prestadores de serviços de navegação aérea (ANSPs). A empresa está avançando em direção a uma versão operacional do software para que os clientes possam experimentar e colaborar no avanço do mercado.

"Os voos de eVTOL (veículos elétricos de descolagem e pouso vertical) se tornarão um meio de transporte estabelecido para comunidades em todo o mundo. A Eve espera que as primeiras entregas e a entrada em serviço ocorram já em 2026, e tem direcionado os desafios do espaço aéreo e de ATM para apoiar a introdução e o crescimento do mercado de uma forma harmonizada e segura. O Vector simplificará as operações de AAM a partir do primeiro dia de operação, coordenando todas as variáveis envolvidas para aumentar a segurança, otimizar o desempenho e maximizar a utilização de recursos", afirma Johann Bordais, CEO da Eve.

O Vector permitirá que os eVTOLs sejam integrados a outras aeronaves que voam no espaço aéreo urbano de baixa altitude desde o primeiro dia de operação e fornecerá a automação necessária para permitir a escalabilidade do mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Até o momento, a Eve tem 14 (quatorze) clientes para a solução, incluindo operadores de frotas, vertiportos e provedores de gerenciamento de tráfego e espaço aéreo. Com o Vector, os operadores de eVTOL tornarão suas operações mais eficientes; os vertiportos gerenciarão a disponibilidade de recursos com todas as partes interessadas e envolvidas na operação; e os ANSPs e os provedores de serviços (PSU) para UAM otimizarão o espaço aéreo e a rede de tráfego aéreo para todos os usuários.

Em novembro de 2023, a Eve realizou uma simulação com a Flexjet para validar e refinar os serviços do Vector em condições reais e entender melhor a viabilidade comercial e as aplicações do software. A simulação foi realizada no Reino Unido e envolveu 18 voos em oito aeródromos, com exercícios em 26 rotas diferentes e locais de pouso alternativos para testar a funcionalidade do plano de voo em espera. A equipe também testou atrasos na partida e no destino com impactos nos voos que chegavam, cancelamentos de voos devido a restrições do espaço aéreo e do clima, e emergências durante o voo, incluindo solicitações de locais de pouso alternativos.

A simulação da Eve-Flexjet encontrou lacunas entre os sistemas de ATM atuais e aqueles necessários para dar suporte às operações de UAM a partir do primeiro dia de operação, como a falta de integração entre a frota e os sistemas de operadores de vertiportos para coordenar os voos de eVTOL com segurança e eficiência. Desta forma, a Eve está priorizando o desenvolvimento de serviços que enderessem essas lacunas, incluindo planejamento de voo integrado, com disponibilidade de recursos de espaço aéreo e de vertiportos; gerenciamento de locais de pouso alternativos, incorporados ao planejamento de voo para dar suporte às limitações de resistência das aeronaves elétricas; e gerenciamento de conformidade para informar as partes interessadas quando os voos se desviam do plano podendo afetar outros voos.

"Os operadores de voo são responsáveis por quase todos os aspectos de uma operação, o que exige uma ampla capacidade de tomada de decisões e rastreamento. Os serviços de Urban ATM podem dar suporte a essas atividades na preparação para operações de AAM por meio de níveis mais altos de automação e uma visão integrada das informações relevantes relacionadas a um voo específico. A Eve vem ativamente incorporando recursos no Vector, incluindo comentários recebidos por meio de testes com usuários, para garantir que o valor de seus serviços seja traduzido diretamente para os usuários finais", acrescenta Brenden Hedblom, gerente de soluções de gerenciamento de tráfego da Eve.

À medida que o Vector amadurece, a Eve continua buscando oportunidades adicionais para testar a solução com seus clientes e parceiros. Testes em cenários reais é a melhor maneira para garantir que os serviços ofereçam o valor necessário. A empresa espera avançar este ano em direção a uma versão operacional do software para que os clientes possam experimentar e colaborar no avanço do mercado, preparando o ecossistema de UAM para as operações iniciais.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas no âmbito da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "estimar", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "procurar", "apontar", “pode”, “tende”, "antevê”, "deve", "iria", "potencial", "parecer", "futuro", "perspectiva" e outras palavras ou expressões semelhantes. Todas as declarações, exceto as de fatos históricos, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre os planos, objetivos, expectativas, perspectivas, projeções, intenções, estimativas e outras declarações sobre eventos ou condições futuras, incluindo em relação a todas as empresas ou entidades mencionadas. Essas declarações prospectivas são baseadas nos objetivos atuais, crenças e expectativas da Eve e estão sujeitas a riscos significativos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais, a posição financeira e o cronograma de determinados eventos difiram materialmente das informações contidas nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam aos mencionados aqui, bem como na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco e na Parte II, Item 7. Discussão da Administração e Análise da Condição Financeira e Resultados Operacionais do Relatório Anual mais recente da Eve no Formulário 10-K, Parte I, Item 2. Discussão da Administração e Análise da Condição Financeira e Resultados Operacionais e Parte II, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório Trimestral mais recente da empresa no Formulário 10-Q, e outros riscos e incertezas listados de tempos em tempos nos outros arquivamentos da Eve na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio. Além disso, pode haver outros fatores dos quais a Eve não tem conhecimento atualmente que possam afetar os assuntos discutidos nas declarações prospectivas e que também possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles discutidos. A Eve não assume qualquer obrigação de atualizar ou complementar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir resultados reais, mudanças em suposições ou mudanças em outros fatores que afetem essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei. Qualquer declaração prospectiva fala apenas a partir da data deste comunicado ou das datas indicadas na declaração.