Ex-funcionário de aeroporto é condenado por fazer flexões dentro de motor de avião Ex-carregador de bagagem disse à polícia que achou o ato 'uma brincadeira legal e engraçada para conseguir seguidores em rede social' Luiz Fara Monteiro 03/04/2025 - 05h25 (Atualizado em 03/04/2025 - 05h25 )

Funcionário de aeroporto faz flexões e se exibe em motor de avião Reprodução vídeo

Um ex-carregador de bagagem que teve a “brilhante” ideia de fazer flexões e exibir sua musculatura dentro do motor de um Boeing 777F no Aeroporto de Sydney foi condenado a pagar uma multa equivalente a oito mil reais, na Austrália. O objetivo da gracinha, segundo ele, foi chamar atenção nas redes sociais e atrair novos seguidores. O 777 é um dos maiores aviões da indústria, e seu motor GE90 tem quase 3,5 metros de diâmetro. Obviamente a empresa dona da aeronave - a FedEx - não tinha conhecimento da “ação promocional” inusitada do trabalhador.

Preslie Ginoski, 23, era funcionário terceirizado de um empresa que presta serviço às companhias aéreas no terminal de Sidney. Ele havia entregue uma carta de demissão duas semanas antes e cumpria o último dia de aviso prévio quando decidiu subir em um dos motores do “Triplo 7″ para gravar a exibição. Em um vídeo postado no YouTube, a legenda dizia: “acrobacia maluca de um homem que pulou no motor de um jato para realizar um treino”.

No momento em que Ginoski subiu na carenagem do avião, o motor estava desligado, com as pás (fan) girando apenas pela força do vento.

‌



A polícia alegou que Ginoski “usou sua posição como carregador de bagagem para explorar uma área restrita” antes de filmar vídeos de si mesmo.

Ginoski disse à polícia que estava fazendo flexões para “ganhar força” e que gravou dois ou três vídeos porque os “ângulos não estavam bons”, como registrado no processo.

‌



O juiz entendeu que a ideia do ex-funcionário de subir no motor e fazer o vídeo foi “estúpida” e que o réu não levou em consideração nem as regras aeronáuticas, nem a legislação sobre segurança no trabalho.

‌



