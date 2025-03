Jovens estão mais infelizes por 'uso excessivo de redes sociais', diz pesquisador

Segundo o Relatório Mundial da Felicidade da ONU (Organização das Nações Unidas), a juventude está mais infeliz no mundo todo. O estudo aponta que os jovens têm “menos sensação de bem-estar”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), Rafael Parente, PhD em educação, explica que as redes sociais são o principal motivo da mudança na faixa etária, que já foi considerada uma das mais felizes.



“A gente tem uma série de estudos nacionais e internacionais, livros sendo publicados. O fato é que a utilização excessiva de telas , de celulares e de redes sociais tem feito com que nossas crianças e jovens se tornem mais ansiosas”, afirma o especialista.