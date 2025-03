FAB abre 150 vagas para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2026 As inscrições vão até o dia 26/03/2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 16h17 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As 150 vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos SO Johnson Barros/For�a A�rea

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2026 (CPCAR/2026) até o dia 26/03/2025. Para se inscrever basta acessar o site. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

As 150 vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos. Para ser matriculado no curso, o candidato deve cumprir todas as exigências previstas nas Instruções Específicas do Exame, não ter menos de 14 anos e nem completar 19 anos de idade até 31 de dezembro de 2026, e ter concluído, na data da Concentração Final do Exame, o Ensino Fundamental do Sistema Nacional de Ensino.

O processo seletivo é composto de provas escritas (língua portuguesa, matemática, língua inglesa e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar (para candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas aos negros) e validação documental.

‌



As provas escritas ocorrerão no dia 22/06/2025. Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA), deverão se apresentar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), no dia 10/01/2026, para habilitação à matrícula no curso que tem duração de três anos. Após a conclusão do curso com aproveitamento, o aluno fará jus aos certificados de conclusão do Ensino Médio e do próprio CPCAR e poderá concorrer ao número de vagas previsto à matrícula no primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA). Para obter mais informações, consulte o edital.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.