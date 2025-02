FAB dispara e deruba aeronave venezuelana que transportava drogas Ação foi realizada nessa terça-feira (11), em parceria com a Polícia Federal, no âmbito da Operação Ostium Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 22h17 (Atualizado em 12/02/2025 - 22h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FAB: combate ao narcotráfico Força Aérea Brasileira

A Força Aérea Brasileira (FAB) derrubou um avião procedente da Venezuela na manhã de terça-feira (11), quando atuou para interceptar a aeronave que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro.A ação ocorreu sob coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE).

A interceptação integra a Operação Ostium, que tem como objetivo sufocar atividades criminosas na fronteira brasileira. A FAB não informou em qual ponto da fronteira brasileira a ação ocorreu, em conjunto com a Polícia Federal. Segundo a FAB, os procedimentos seguiram todos os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA).

Seguindo a legislação vigente, foram aplicadas as medidas de averiguação, que visam a determinar ou a confirmar a identidade de uma aeronave, ou, ainda, a vigiar o seu comportamento.

‌



Na sequência, foram executadas as medidas de intervenção, que consistem na determinação à aeronave interceptada para que modifique a rota, com o objetivo de forçar o pouso em aeródromo determinado.

Sem resposta positiva por parte da aeronave interceptada, foram efetuados tiros de aviso, de maneira que pudessem ser observados pelos traficantes que se encontravam na aeronave interceptada, com o objetivo de persuadi-los a obedecer às ordens transmitidas.

‌



Não atendendo aos procedimentos coercitivos, a aeronave estrangeira foi classificada como hostil e, dessa forma, submetida ao Tiro de Detenção (TDE), que consiste no disparo de tiros, com a finalidade de impedir a continuidade do voo.

Essa medida é utilizada como último recurso, após a aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e forçar a continuidade do voo ilícito.

‌



Com a execução do Tiro de Detenção , o avião interceptado, classificado como hostil, foi abatido e colidiu com o solo.

Nesta quarta-feira (12), um helicóptero H-60 Black Hawk, pertencente ao Sétimo Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (7º/8º GAV - Esquadrão Hárpia), foi acionado para verificação da área de queda do avião, a fim de realizar a identificação positiva do ilícito.

Com participação de agentes da PF na ação, foram identificados dois traficantes sem vida e confirmada, ainda, a presença de drogas no interior da aeronave.

A FAB ressalta que se mantém sempre pronta e sempre presente em todas as operações realizadas, cumprindo sua missão institucional de manter a soberania do espaço aéreo, com vistas à defesa da pátria.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.