FAB resgata tripulante em estado grave a 165 km da Costa Operação conjunta com a Marinha garante Evacuação Aeromédica de emergência no oceano Atlântico Luiz Fara Monteiro 11/03/2025 - 18h05

FAB: resgate em alto mar SALVAERO - RE

Uma operação conjunta da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil garantiu o resgate de um tripulante gravemente enfermo neste domingo (09/03), a 165 km da costa de Natal (RN). O homem, de nacionalidade filipina, estava a bordo de um navio mercante de bandeira panamenha, e apresentava um quadro severo de meningoencefalite, exigindo evacuação urgente para atendimento médico.

Operação conjunta da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil

O pedido de socorro foi recebido na noite de sábado (08/03) pelo SALVAMAR Nordeste, Sistema de Busca e Salvamento da Marinha. Após avaliação médica por telemedicina, foi determinada a remoção imediata do paciente.

Para a missão, a FAB acionou a aeronave H-36 Caracal do Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1°/8° GAV) - Esquadrão Falcão - que decolou ao amanhecer de domingo. Como o navio não possuía estrutura para pouso, o resgate foi realizado por guincho aéreo, na popa da embarcação. O helicóptero da FAB chegou ao local por volta das 5h35 (horário local) e transportou o paciente com urgência até o Aeroporto Internacional de Natal, onde uma equipe médica já o aguardava.

A Marinha do Brasil agradeceu oficialmente à FAB pelo apoio e destacou a importância da pronta resposta das Forças Armadas em Operações de Busca e Salvamento no mar. O estado de saúde do tripulante segue grave, e ele permanece sob cuidados intensivos no hospital.

