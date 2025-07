FedEx realiza 10 ª edição do Programa de Reciclagem de Uniformes com a produção de 5 mil cobertores para doação Ao longo de uma década, a companhia já reutilizou 30 toneladas de tecidos, que foram transformados em mais de 37 mil cobertores para pessoas e animais, beneficiando 60 instituições no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h39 ) twitter

Programa reciclagem já transformou 93 mil peças de roupas, o equivalente a 30 toneladas de tecido, em mais de 37 mil cobertores Divulgação FedEx

A Federal Express Corporation, maior empresa de transporte expresso do mundo, realiza, desde 2015, no Brasil, um programa para reutilizar uniformes antigos de seus funcionários, prolongando o tempo de uso dos tecidos, diminuindo a geração de resíduos no meio ambiente e ajudando as comunidades onde atua. Nos últimos 10 anos, o Programa FedEx de Reciclagem de Uniformes já transformou 93 mil peças de roupas, o equivalente a 30 toneladas de tecido, em mais de 37 mil cobertores. Os itens beneficiaram 60 instituições de amparo a pessoas em situação de vulnerabilidade social e de proteção animal.

Para este inverno, a empresa reciclou mais de 13 mil uniformes fora de uso de sua equipe, que foram transformados em 5.650 cobertores. Nesta edição, 4.600 cobertores em tamanho padrão estão sendo doados para pessoas, e 1.050 unidades menores para o conforto de animais que estão para adoção em todas as regiões do país.

Segundo um levantamento da consultoria internacional S2F Partners, hub de inteligência especializada em gestão de resíduos e economia circular, o Brasil descarta anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis. Em 2024, cada residência descartou, em média, 44 quilos de roupas e calçados, de acordo com o estudo. Dados como esse demonstram a importância de iniciativas de reaproveitamento de materiais têxteis.

Com o Programa de Reciclagem de Uniformes, a companhia, além de contribuir para uma economia circular, colabora com os esforços da empresa nas áreas social e ambiental. Nos últimos 10 anos, por meio da inciativa, a FedEx evitou a ocupação de aproximadamente 224 m3 em aterros sanitários, o equivalente ao volume ocupado por 47 carros populares.

“Com o nosso Programa de Reciclagem de Uniformes conseguimos transformar resíduos em um ativo social, beneficiando milhares de pessoas e animais em todo o país. Essa iniciativa reforça nossa missão de promover a sustentabilidade e a responsabilidade com as comunidades, enquanto trabalhamos para fortalecer o comércio por meio dos nossos serviços de transporte e logística”, diz Gabriel Kayser, diretor de Marketing e Experiência do Cliente da FedEx.

A iniciativa faz parte do FedEx Cares, programa global de engajamento comunitário da companhia que apoia as comunidades onde a FedEx está presente por meio do trabalho voluntário de seus funcionários, doações financeiras e serviço de transporte.

Sobre a Federal Express Corporation

A Federal Express Corporation é a maior empresa de transporte expresso do mundo, oferecendo entregas rápidas e confiáveis para mais de 220 países e territórios. A Federal Express Corporation utiliza uma rede global aérea e terrestre para acelerar a entrega de remessas urgentes com data e prazos definidos.

