Flybondi atende invasão argentina e leva brasileiros ao país vizinho com mais de 145 mil passageiros no verão Low cost tem voos de Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo a Buenos Aires Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aérea Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 14 milhões de pessoas Divulgação

Este verão ficou marcado pelo alto número de turistas argentinos que estão vindo ao Brasil curtir as férias. E a Flybondi, primeira companhia aérea low cost a conectar os dois países, é parte desse movimento, que também envolve uma parcela significativa de brasileiros que querem conhecer as belezas do país vizinho nesta época do ano.

De 1º de dezembro a 16 de fevereiro, a Flybondi operou mais de 935 voos de e para o Brasil e transportou mais de 145.000 passageiros. A taxa média de ocupação foi de 81% em cada voo.

Outros dados interessantes: Florianópolis e Rio de Janeiro têm estadias médias de 7 a 10 dias pelos viajantes, enquanto São Paulo se caracteriza por estadias mais curtas, de 3 ou 4 dias. Embora a bagagem de mão ou de mão esteja incluída na compra da passagem, muitos viajantes preferem adicionar malas de 20 kg e, na hora de escolher o assento, as três primeiras filas lideram a lista de preferências.

Para atender o crescente número de passageiros e suas demandas nesta temporada, a Flybondi aumentou de 3 para 12 os voos semanais entre Floripa e Buenos Aires e de 2 para 3 os voos diários entre o Rio e a capital portenha.

‌



São Paulo segue com um voo diário para Buenos Aires.Contribui para isso também a variedade de opções oferecidas pela Flybondi. Os voos de São Paulo saem do Aeroparque, localizado na região central de Buenos Aires, e entre Rio de Janeiro e Florianópolis saem tanto do Aeroparque, quanto de Ezeiza, na região metropolitana.

Para os turistas que querem conhecer as belezas do território argentino, como a Patagônia e a região de Salta e Jujuy, entre outros, a Flybondi ainda voa para 19 diferentes destinos dentro do país. Os voos para Buenos Aires podem ser encontrados por menos de R$ 500 saindo de São Paulo e menos de R$ 650 do Rio ou Floripa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.