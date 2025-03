Funcionário morre depois de atropelamento por ônibus no Aeroporto de Congonhas Vítima chegou a ser levada para o hospital mas não resistiu Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/03/2025 - 19h55 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h01 ) twitter

Aeroporto de Congonhas: funcionário morre atropelado por ônibus do terminal Aena Brasil

Um funcionário que trabalhava na pista do Aeroporto de Congonhas morreu depois de ser atropelado por um ônibus de transporte de passageiros, que opera na área interna do terminal. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (6).

A vítima foi atingida enquanto o veículo executava uma manobra de marcha a ré. Embora tenha sido levado para atendimento médico, o homem, que trabalhava para a empresa Security Sata, terceirizada que atua na gestão dos ônibus do Aeroporto de Congonhas, não resistiu.

Em nota, a Aena Brasil, concessionária administradora do Aeroporto de Congonhas, informou que "o funcionário foi atropelado por um ônibus (sem passageiros) enquanto o veículo realizava uma manobra de ré próximo à plataforma de ônibus do Aeroporto de Congonhas. As equipes de emergência foram imediatamente acionadas para os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A Aena presta as mais sinceras condolências à família e está totalmente à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações do caso“.

