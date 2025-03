GOL amplia meios de pagamento para compra de passagens Passageiros também podem adquirir passagens aéreas utilizando as carteiras digitais Apple Pay e Google Pay Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h06 ) twitter

Compra de passagens com carteiras digitais Apple Pay e Google Pay

A GOL é a primeira Companhia Aérea brasileira a anunciar uma novidade que promete facilitar a vida de seus Clientes. Agora, além das opções de pagamento já disponíveis no site da GOL, os passageiros também podem adquirir passagens aéreas utilizando as carteiras digitais Apple Pay e Google Pay. Essas novas opções de pagamento são fruto de parcerias firmadas neste ano pela GOL com a Apple e o Google.

A iniciativa faz parte do compromisso da Companhia em oferecer soluções que ampliem cada vez mais as alternativas para os Clientes, diversificando as formas de pagamento e permitindo planejar as viagens de forma mais acessível, flexível e segura. Vale lembrar que essa facilidade é exclusiva para compras no site da GOL.

“O objetivo com as parcerias, além de oferecer novas opções de pagamento aos Clientes, é acompanhar as tendências de mercado, nesse caso um crescimento do uso de wallets no Brasil, proporcionando melhor experiência aos clientes na compra de passagens”, explica Diogo Lopes, Diretor Executivo de Planejamento, Controles e Meios de Pagamento da GOL.

