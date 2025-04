GOL apresenta nova aeronave da iniciativa Conheça o Brasil: Voando Para celebrar a retomada das operações em Fernando de Noronha, a Companhia apresenta nova aeronave temática, com elementos marcantes da Ilha Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 19h35 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h35 ) twitter

Nova aeronave temática com elementos de Fernando de Noronha Divulgação

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, retoma hoje suas operações para Fernando de Noronha (PE). Para celebrar esse retorno após dois anos e meio do último voo na Ilha, a Companhia apresenta a quarta aeronave da iniciativa Conheça o Brasil: Voando, desta vez com uma pintura especial em homenagem ao arquipélago pernambucano.

Idealizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a iniciativa “Conheça o Brasil: Voando” visa reunir esforços do Governo Federal e da iniciativa privada para desenvolver ações voltadas ao estímulo às viagens no Brasil, à democratização do acesso, à aviação civil e à redução do custo operacional das empresas aéreas.

O Boeing 737 MAX 8 da GOL traz uma composição visual inspirada nos cenários paradisíacos de Fernando de Noronha. Entre os destaques da arte, estão o icônico Morro Dois Irmãos, cartão-postal visível da Baía dos Porcos e do Mirante Boldró, além de referências à vida marinha da região. Golfinhos, mergulho e outros elementos característicos do turismo local estão representados na fuselagem da aeronave, simbolizando a biodiversidade e as experiências únicas que Noronha oferece aos visitantes.

Na lateral do Boeing 737 MAX 8 da GOL, elementos noronhenses, como o Morro Dois Irmãos e os tradicionais golfinhos, em destaque Thiago Amato / Divulgação GOL

A concepção e o design da plotagem foram criados pelo Hub Criativo da GOL, e a aplicação da arte sobre a aeronave foi desenvolvida e executada pela equipe de engenharia da GOL Aerotech, localizada em Confins (MG). O processo total de comunicação visual e aplicação envolveu o trabalho de diversos profissionais, entre colaboradores das áreas de pintura, oficina de comunicação visual e engenharia do Aerotech.

Esta é a quarta aeronave da GOL que ganha uma homenagem dentro do programa ‘Conheça o Brasil: Voando”. Antes de Fernando de Noronha, a Companhia adesivou aeronaves para celebrar o turismo dos estados do Pará e sua capital Belém, Rio Grande do Norte e a cidade de Natal e o Rio Grande do Sul, no retorno das operações no aeroporto de Porto Alegre em outubro de 2024.

Voos da GOL para Fernando de Noronha

A Companhia disponibiliza 8 chegadas semanais à ilha: pela primeira vez, a companhia irá operar 4 voos que partem de São Paulo/Guarulhos (GRU) rumo a Fernando de Noronha (FEN), disponibilizados às segundas, quartas, sextas e sábados, enquanto outros 4 voos, de Recife (REC) para Fernando de Noronha (FEN), saem às terças, quintas e domingos - neste dia da semana, há 2 voos.

Os novos voos para Fernando de Noronha serão operados com as modernas aeronaves Boeing 737, da GOL, com capacidade para até 186 passageiros, entre elas o Boeing 737 MAX 8, a aeronave mais sustentável, com menor emissão de carbono e nível de ruído da frota da Companhia.

