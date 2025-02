GOL apresenta nova diretora de Marketing Patrícia Pessoa tem 20 anos de experiência em CRM, pesquisa, marketing de performance e otimização de campanhas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/01/2025 - 16h13 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h13 ) twitter

Patrícia Pessoa assume a diretoria de Marketing do grupo GOL Divulgação

Para fortalecer e ampliar a representação das marcas do Grupo GOL, a Companhia anuncia Patrícia Pessoa como sua nova diretora de Marketing.

Com mais de 20 anos de experiência em CRM, pesquisa, marketing de performance e otimização de campanhas, e com passagens por empresas como Whirlpool, Samsung e IBM, a executiva chega para liderar o marketing das marcas que fazem parte do ecossistema do Grupo GOL: GOL, Smiles, Smiles Viagens, GOLLOG e VoeBiz.

A chegada de Patrícia reforça o compromisso da GOL em consolidar sua posição como referência no setor aéreo, com ações cada vez mais estratégicas e conectadas a seus Clientes e ao mercado. No Grupo GOL, Patrícia Pessoa se reporta a Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.

