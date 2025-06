GOL celebra sua nova rota internacional exclusiva Belém-Miami Para a Companhia, a nova rota impulsiona sua estratégia de internacionalização, promovendo maior conectividade entre a região Norte e as Américas no ano da COP30 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 02h10 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h10 ) twitter

Evento oferecido pela GOL e Visit Pará Divulgação GOL

A GOL Linhas Aéreas, em parceria com a Visit Pará, celebrou na noite desta sexta-feira (13), na capital paraense, a mais nova rota internacional da empresa, que ligará sem escalas a cidade de Belém (BEL) a Miami (MIA). As operações exclusivas serão iniciadas neste domingo, 15 de junho, com dois voos semanais diretos, às quintas e aos domingos, chegando a três voos por semana no período da COP30.

O jantar comemorativo, para 90 pessoas, aconteceu no restaurante Casa do Saulo, no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, sediado em construção do século 18 no bairro Cidade Velha, em Belém. O evento reuniu executivos da GOL e da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, autoridades governamentais e os principais representantes do mercado turístico local, como operadoras, agências e agentes de viagem paraenses.

Para enaltecer a nova rota BEL-MIA e as riquezas gastronômicas e culturais da Amazônia, o chef Saulo Jennings preparou um cardápio especial para a noite, inspirado na cozinha tapajônica que já é praticada com sucesso em seu estabelecimento.

Pela GOL, estavam presentes Alberto Fajerman, conselheiro da Presidência da Companhia, Gustavo Tessari, gerente de Relações Governamentais, e Marcos Almeida com Anderson Wolff, gerentes Comerciais, entre outros Colaboradores. Para a Companhia, a rota Belém-MIami impulsiona sua estratégia de internacionalização, promovendo maior conectividade entre o Pará e as Américas no ano da COP30, a ser realizada em novembro.

‌



Ligação que vai além da COP30

Belém foi designada sede da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que acontece de 10 a 21 de novembro de 2025. Para atender à demanda relacionada ao grande evento global, a GOL ampliará para três as frequências semanais diretas durante o encontro do clima. A rota BEL-MIA, porém, é uma opção para conectar - em qualquer época do ano - ainda mais a região Norte e o Brasil aos Estados Unidos. Na Flórida, a GOL opera os destinos de Miami e Orlando (MCO).

‌



Por si só, a capital paraense gera expressiva demanda local para o turismo e os negócios. No Aeroporto Internacional de Belém, os Clientes oriundos dos Estados Unidos encontram conexões rápidas para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo com a GOL, além de cidades do interior paraense. No sentido contrário, a parceria entre a GOL e a American Airlines favorece os passageiros que pretendem se deslocar para dezenas de outros destinos da América do Norte, a partir deste que é um dos maiores hubs da companhia americana - Miami.

Os voos entre Belém (BEL) e Miami (MIA) são operados com as aeronaves Boeing 737 MAX 8, modelo mais sustentável da frota da GOL, com capacidade para 176 passageiros na configuração internacional.

‌



O que disseram as autoridades e os executivos:

“Essa é mais uma conquista do trabalho incansável do Ministério do Turismo em prol da melhoria da conectividade aérea em um ano especial para a região e para Belém, que receberá o mais importante evento de discussão das mudanças climáticas do mundo, a COP30. O novo voo que sai de Belém e volta de Miami representa mais uma porta aberta entre o Brasil e o mundo”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Helder Barbalho, governador do Pará, disse: “O Pará é um estado fantástico, com sol, floresta, rios e praias. Um Estado que oferece experiências únicas com turismo gastronômico, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, que são segmentos desejados pelo turista americano. Nossa atuação tem sido estratégica para ampliar a malha aeroviária e a conectividade do Pará com o mundo, possibilitando que mais visitantes venham conhecer nossas belezas, gerando mais emprego e mais renda para nossa população. Estamos retomando rotas internacionais e criando novas conexões, como Belém-Miami agora com a GOL, fortalecendo o papel do Pará como hub regional estratégico”.

“Este é um momento muito significativo para a GOL e seu processo de internacionalização. A nova rota entre Belém e Miami representa um salto em conectividade internacional não só para o estado do Pará, mas também para toda a região do Norte, onde a Companhia já disponibiliza regularmente as rotas Belém-Paramaribo e Manaus-Bogotá, e, de forma sazonal, a rota Manaus-Miami”, comemorou Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da GOL.

“É uma satisfação fazer parte de mais um capítulo no avanço da conectividade aérea da região Norte com o mundo. Com investimentos da ordem de R$ 450 milhões nas obras de requalificação do Aeroporto Internacional de Belém, estaremos cada vez mais preparados para atender ao aumento da oferta de voos, transformando a experiência dos viajantes que participarão de um dos maiores eventos sobre clima e sustentabilidade do mundo. A nova ligação Belém-Miami é um marco para os paraenses e abrirá portas para novas conexões com outros destinos na América do Norte”, avaliou Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém.

