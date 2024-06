GOL, com apoio da Vibra, lança iniciativa para compensação pioneira de SAF no Brasil Projeto reforça o posicionamento das duas empresas em fornecer as melhores soluções para seus clientes, ao avançar na vanguarda da sustentabilidade no setor de aviação no Brasil

Alto contraste

A+

A-

GOL e Vibra: compensação pioneira de SAF no Brasil (Lucas Batista)

Uma iniciativa da GOL Linhas Aéreas, apoiada por sua fornecedora de combustível no Brasil, a Vibra, permitirá a primeira compensação no Brasil de SAF (Sustainable Aviation Fuel) com o sistema Book & Claim, que garante tanto os requisitos de sustentabilidade quanto de rastreabilidade, para uma operação robusta e com credibilidade, no processo de descarbonização da aviação. O piloto faz parte do Project Runway, uma iniciativa da SkyNRG, empresa referência em SAF com sede na Holanda. O projeto apoia a GOL na redução de 180 toneladas de emissões de CO2 por meio de reivindicações de SAF. Com a SkyNRG fornecendo SAF para aeroportos europeus, a abordagem Book & Claim permite à GOL inserir os benefícios ambientais na América Latina.

“Dentre os pilares seguidos pela GOL para atingir o balanço líquido zero de carbono até 2050, a utilização de SAF nas operações é o mais urgente, representando 64% do conjunto de iniciativas em andamento há mais de uma década. O projeto piloto do Book & Claim, anunciado pela Companhia em agosto de 2023 de forma inédita no Brasil, amadureceu e agora se concretiza. É um novo e importante passo em prol da sustentabilidade e que manterá a GOL no pioneirismo das iniciativas ligadas ao meio ambiente na América Latina, assim como aconteceu com a possibilidade da compensação de carbono pelos clientes e com o lançamento das duas primeiras rotas 100% carbono neutro do País, apresentadas pela empresa em 2021″, diz Eduardo Calderon, diretor do Centro de Controle Operacional (CCO) e Engenharia da GOL.

“A partir de várias iniciativas e parcerias como essa, a Vibra busca ser a grande líder e viabilizadora de uma aviação mais sustentável no Brasil por meio do SAF, contribuindo significativamente para os esforços globais de combate às mudanças climáticas. Atendemos, por meio da BR Aviation, mais de 2500 clientes em todo território nacional, presentes em 94 aeroportos. Apoiaremos nossos clientes nesta transformação do segmento da aviação com soluções sustentáveis para um futuro melhor”, explica Juliano Prado, vice-presidente executivo Comercial B2B e Aviação da Vibra.

O setor de aviação responde por 2,5% das emissões de CO2 globais e está totalmente comprometido com a descarbonização. Desde a criação pela ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional) do CORSIA (programa de redução e compensação de CO2 na aviação) em 2016, medidas concretas têm sido implementadas para enfrentar as emissões da aviação internacional. Em 2021, o setor renovou seu compromisso com a descarbonização ao estabelecer a meta ambiciosa de alcançar emissões líquidas de carbono zero até o ano de 2050.

Publicidade

Para atingir esse objetivo, são necessárias diversas ações, sendo o SAF um dos pilares fundamentais devido ao seu impacto direto nas emissões, e que deverá contribuir com cerca de 64% na redução das emissões do setor até 2050. As 50 toneladas do projeto piloto representam 180 toneladas de CO2e evitadas, cerca de 91% de emissões em comparação com o querosene fóssil em todo o ciclo de vida. O SAF físico da operação foi produzido através da rota tecnológica HEFA a partir de óleo de cozinha usado (conhecido como UCO - Used Cooking Oil - no mercado internacional).

No entanto, a logística eficiente e sustentável do SAF apresenta desafios significativos. Para abordar essa questão, a indústria da aviação passou a utilizar o sistema Book & Claim, já empregado no setor elétrico há mais tempo. Este sistema, baseado em um modelo de cadeia de custódia, permite a transferência dos benefícios do SAF do produtor para o usuário final sem a necessidade de uma conexão física entre eles. O produtor lança a quantidade e as características do combustível em um registro dedicado, emitindo certificados que representam os benefícios ambientais do combustível. Os compradores adquirem esses certificados e reivindicam as reduções de emissões para seus próprios voos, independentemente do combustível real utilizado. Em suma, um fornecedor provisiona o SAF físico a uma operadora aérea, que não consegue reivindicar os benefícios ambientais, e o SAFc (certificado de SAF) é vendido a outra operadora, em local sem o SAF físico disponível.

Publicidade

Com o conceito de que todo carbono evitado importa, o sistema Book & Claim do SAF oferece diversas vantagens: reduz a complexidade logística e operacional, os custos e emissões com o transporte do SAF; aumenta a flexibilidade e a escolha por parte dos compradores, permitindo a aquisição de SAF de qualquer produtor, em qualquer local, para utilização em qualquer de seus voos; e cria um mercado sem fronteiras para o SAF.

A GOL LINHAS AÉREAS

Publicidade

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.

Sobre a Vibra

Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. No mercado automotivo, a companhia detém a licença de uso da marca Petrobras, formando uma rede com 8,2 mil postos de combustíveis em todo o país. As franquias da Vibra para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+. Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do país, a empresa atende mais de 9 mil clientes em 26,7 mil pontos de consumo em todo o Brasil, contemplando segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, produtos químicos e agronegócio. Com a marca BR Aviation, a companhia abastece 6 em cada 10 aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. A Vibra possui a maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina e atendo o mercado por meio da marca Lubrax, reconhecida por ser a mais lembrada pelos consumidores em diversas premiações. A Vibra é uma companhia em evolução permanente e já investiu em torno de R$ 4 bilhões em projetos que visam a transição energética, por meio de investimentos e/ou constituição de parcerias com a Comerc, Zeg, Evolua e EZVolt. Desta forma, reforça ainda mais sua posição de uma das principais companhias de energia do país, oferecendo um portfólio completo de produtos para seus clientes visando diferentes demandas.

Sobre SkyNRG

SkyNRG é líder global em Combustível Sustentável de Aviação (SAF). Desde 2009, a empresa tem aumentado a procura e a capacidade de produção de SAF para a indústria, a fim de cumprir o seu compromisso de zero emissões líquidas até 2050. A SkyNRG foi a primeira no mundo a fornecer SAF em um voo comercial realizado pelo cofundador e acionista KLM em 2011. Até o momento, a SkyNRG forneceu SAF para mais de 40 companhias aéreas em todo o mundo e agora está desenvolvendo instalações de produção dedicadas a apoiar a mudança do combustível fóssil de aviação para o combustível de aviação sustentável. Reconhecida como líder em sustentabilidade, mantém um Conselho de Sustentabilidade independente que assessora a empresa sobre matérias-primas e fornece orientação estratégica sobre amplas questões de sustentabilidade.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.