Grupo LATAM e Aerolíneas Argentinas iniciam compartilhamento de voos

Aerolíneas Argentinas e LATAM: compartilhamento de voos

Na última terça, 22 de janeiro, a Aerolíneas Argentinas e as filiais do grupo LATAM no Brasil, Colômbia e Peru iniciaram seus acordos de codeshare, permitindo que as respectivas companhias aéreas vendam passagens para voos domésticos uma da outra, desde que os passageiros estejam em conexão com um voo internacional.

As passagens aéreas já estão disponíveis nos canais de vendas das companhias e se aplicam a voos operados a partir de 1º de fevereiro, com exceção dos voos de, para e dentro do Peru, que estão sujeitos à aprovação governamental e serão operados a partir de 1º de abril.

Inicialmente, os acordos de codeshare irão oferecer aos clientes acesso a mais de 100 destinos conectados dentro da América do Sul, incluindo rotas domésticas na Argentina, Brasil, Colômbia e Peru. Dessa forma, passageiros da LATAM e da Aerolíneas Argentinas poderão adquirir bilhetes em conexão entre as duas companhias, como, por exemplo: um passageiro que parte de São Paulo e deseja chegar a Bariloche pode viajar com a LATAM Brasil até o Aeroparque, em Buenos Aires, e então conectar com um voo da Aerolíneas Argentinas; ou, ainda, voar de Buenos Aires a Cusco, utilizando um voo da Aerolíneas Argentinas até Lima, e depois um voo da LATAM Peru para Cusco.

O início do acordo de codeshare entre a Aerolíneas Argentinas e as filiais do grupo LATAM no Equador e Paraguai será comunicado em momento oportuno.

Ainda, a partir de 1º de fevereiro, todos os membros dos programas LATAM Pass e Aerolíneas Plus poderão escolher acumular pontos em qualquer um dos voos do grupo LATAM e Aerolíneas Argentinas, independentemente de ser ou não um voo em codeshare. No entanto, o benefício ainda não inclui o resgate de pontos, que será anunciado em breve.

O LATAM Pass é o programa de fidelidade da LATAM Airlines, que oferece benefícios exclusivos aos seus mais de 48 milhões de membros. Os associados podem acumular pontos de diferentes formas e utilizá-las para trocar por voos, produtos ou serviços. Já o Aerolíneas Plus é o programa de fidelidade da Aerolíneas Argentinas, que também proporciona vantagens exclusivas para seus passageiros frequentes, permitindo o acúmulo e o resgate de milhas em uma ampla rede de destinos ao redor do mundo.

