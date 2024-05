Helicópteros da FAB levam assistência diretamente a ilhados no RS Além das missões de entrega de mantimentos, as aeronaves de asas rotativas da FAB, já realizaram mais de 60 Evacuações Aeromédicas e milhares de resgates

Alto contraste

A+

A-

FAB: assistência a ilhados no Rio Grande do Sul (Força Aérea Brasileira)

Primeiros a iniciar a atuação da Força Aérea Brasileira no contexto das enchentes no Rio Grande do Sul, os helicópteros H-60L Black Hawk do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5º/8º GAV) - Esquadrão Pantera - continuam realizando missões que, além de salvar vidas, fazem a diferença para pessoas que permanecem ilhadas em suas casas.

Com a capacidade de pousar em locais que outras aeronaves não chegam, os helicópteros tem realizado missões diárias para levar esperança a locais isolados. Na terça-feira (15), por exemplo, os militares da FAB realizaram uma entrega em Candelária do Sul e outras localidades na região central do estado. Assista ao vídeoO mesmo já tinha acontecido no dia anterior em Agudo. Assista ao vídeo

Após, realizaram Evacuação Aeromédica de duas pacientes - sendo uma vítima de infarto e outra com complicações cardíacas que precisou ser intubada antes do embarque - de Cachoeira do Sul para Santa Cruz do Sul. “Ficamos satisfeitos em saber que conseguimos mudar o curso da vida e da saúde de uma pessoa, que conseguimos promover saúde, conseguindo levar ela de um lugar onde ela tem pouca assistência ou nenhuma pra um lugar onde ela consegue ser melhor assistida”, contou a Tenente Médica Ludmila Araújo Santana, da Base Aérea de Santa Maria.

Também nos últimos dias, o Esquadrão realizou a EVAM de pacientes oncológicos de Murta para Santa Cruz do Sul. Assista ao vídeo

Publicidade

Além das missões de entrega de mantimentos, as aeronaves de asas rotativas da FAB já realizaram mais de 60 Evacuações Aeromédicas e milhares de resgates. “A gente consegue usar o guincho de resgate pra salvar pessoas em locais onde o helicóptero não consegue pousar ou que não é possível sair por via terrestre. E fazemos isso de dia ou à noite porque temos também a capacidade de atuar com óculos de visão noturna”, explica o Tenente Aviador Josué Gonçalves. Assista ao vídeo

“Também podemos usar o gancho de carga, que tem capacidade para até três toneladas, e transportar um gerador por exemplo. E assim levamos até um ponto que está sem energia elétrica”, complementa o Tenente. Assista ao vídeo

Publicidade

Além das aeronaves do Esquadrão Pantera, já foram engajadas nas missões no Rio Grande do Sul outros H-60L Black Hawk, operados pelo Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) - Esquadrão Pelicano; e H-36 Caracal, operados pelo Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV) - Esquadrão Falcão - e Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3º/8º GAV) - Esquadrão Puma. Assista ao vídeo









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.