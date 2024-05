HeliXP começa hoje com voos de demonstração, carro voador e os principais fabricantes e players do setor Nova edição reúne as principais empresas de asas rotativas para tratar sobre o futuro da aviação, como carros voadores; conferência de Aviação Policial também está na programação

HeliXP: voos de demonstração, carro voador e os principais fabricantes e players do setor (PR EGOM)

O maior evento de asas rotativas da América Latina começa amanhã, quarta-feira, 8 de maio, no Helipark, na Região Metropolitana de São Paulo. Nesta quinta edição, serão 90 marcas expositoras e o evento promete apresentar as novidades do setor, como uma aeronave eVTOL - conhecida como “carro voador” - e palestras focadas nas tendências e necessidades do mercado brasileiro.

Na última edição (2023), a HeliXP recebeu um público recorde de 5.600 visitantes e realizou mais de 350 pousos e decolagens em voos de demonstração. Este ano, o evento acontece simultaneamente com a 1a Conferência de Aviação Policial (CAVPOL), que representa uma frota de quase 200 helicópteros em todo país, sendo 29 somente da Polícia Militar de São Paulo.

“É mais uma oportunidade de reunir investidores e expositores para um objetivo comum: elevar o mercado brasileiro à sua excelência. Não basta termos potencial, queremos decolar”, declara Gledson Castro, diretor da G2C, empresa organizadora do evento.

Confira mais informações em: https://helixp.com.br/