HeliXP oferece transporte aéreo para visitantes em parceria com a Revo Serviço vai garantir traslado para o Helipark com venda de assentos individuais, saindo da região da Faria Lima

HeliXP: transporte aéreo para visitantes em parceria com a Revo (EGOM PR)

A quinta edição da HeliXP quer reduzir a distância entre os visitantes e o maior evento de asas rotativas da América Latina. Em parceria com a Revo, uma plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre, apoiada por inteligência artificial, o evento disponibilizará o serviço de transporte aéreo para embarque e desembarque de visitantes e expositores.

Marcado para os dias 8 e 9 de maio (quarta e quinta-feira), o evento será sediado no Helipark, em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Com uma estimativa de até 90 marcas expositoras, a organização busca superar o recorde de público alcançado na última edição, que chegou a cerca de 5.600 visitantes.

Por meio da parceria entre a Revo e a G2C, empresa organizadora da HeliXP, o evento oferece uma rota exclusiva para o deslocamento aéreo dos participantes até a feira, com voos partindo de São Paulo, em heliponto na região da Faria Lima, a partir de R$ 1.500 o assento.

“Com a rota desenvolvida para a HeliXP, é possível adquirir assentos únicos, múltiplos ou o fretamento completo do helicóptero, algo inédito neste mercado. Este serviço exclusivo reforça nosso compromisso com a inovação da indústria, além de garantir segurança e conforto aos participantes”, afirma João Welsh, CEO da Revo.

“É uma oportunidade de otimizar a chegada e a saída dos visitantes e expositores de forma mais confortável. Queremos que os fãs de asas rotativas vivam a experiência do setor desde o primeiro momento, se assim quiserem”, declara Gledson Castro, CEO da HeliXP e da G2C, empresa organizadora do evento.

As reservas podem ser realizadas via aplicativo para smartphones, site ou serviço de concierge - via e-mail (concierge@flyrevo.com) ou por Whatsapp (11 91639-9937).

A Revo faz parte do grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina. A Omni tem uma frota com cerca de 90 helicópteros, que realiza 1 500 voos semanais. Anualmente, 700 000 passageiros são transportados pela empresa.