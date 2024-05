HeliXP vai trazer carro voador para exposição em SP

Alto contraste

HeliXP: carro voador para exposição em SP (@BrunoVanEnck/PR EGOM)

A quinta edição da HeliXP promete novidades e bons exemplos para o setor de mobilidade. Para este ano, a feira irá apresentar uma aeronave eVTOL, mais conhecida como “carro voador”, distribuída por uma das principais empresas de drones na América Latina, a Gohobby.

O evento começa no dia 8 de maio (quarta-feira), no Helipark, em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, com uma estimativa de até 90 marcas expositoras. Na última edição, a HeliXP recebeu um público recorde de 5.600 visitantes e realizou mais de 350 pousos e decolagens com voos de demonstração.

Este ano, com a exposição da aeronave eVTOL EH216-S, fabricada pela empresa chinesa EHang, os visitantes e demais expositores da feira poderão observar de perto o futuro do setor de transporte aéreo. A distribuidora ainda aguarda a devida homologação e a certificação da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que antecedem as operações comerciais que suprirão as demandas dos setores de agronegócio, segurança pública, companhias aéreas, dentre outros.

“É uma revolução no mercado que não poderia faltar na HeliXP. Estamos de olho no futuro e, a cada ano, procuramos tornar essas novidades mais próximas dos principais integrantes e entusiastas do setor”, declara Gledson Castro, diretor da HeliXP e da G2C, empresa organizadora do evento.

