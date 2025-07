Homem é preso após roubar avião e causar desvios de voos comerciais no Canadá Aeronave de pequeno porte decolou de um aeroclube e causou o fechamento do espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Vancouver Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/07/2025 - 06h44 (Atualizado em 16/07/2025 - 07h00 ) twitter

Polícia canadense não deu detalhes sobre a motivação do crime Reprodução redes sociais

Um avião particular de pequeno porte foi roubado de um aeroclube por um homem que decolou e causou o fechamento temporário do espaço aéreo sobre o Aeroporto Internacional de Vancouver, um dos mais movimentados do Canadá. Vários voos comerciais que operavam na região foram desviados, por motivo de segurança.

A Polícia Montada Real Canadense, na província da Colúmbia Britânica, confirmou que no início da tarde de terça-feira (15) recebeu um relatório de que um Cessna 172 “havia sido levado da área da Ilha de Vancouver e estava entrando no espaço aéreo perto do Aeroporto Internacional de Vancouver”.

O Cessna 172 decolou do Aeroporto de Victoria, onde é usado para treinamento, e voou para o norte cerca de 40 milhas até Vancouver e começou a circular.

“Temos uma aeronave que foi sequestrada e está nas proximidades do aeroporto”, alertou um controlador de torre a outras aeronaves, autorizando os pilotos a desviarem de uma possível rota de colisão com o Cessna.

Depois de dar algumas voltas, o avião pousou em Vancouver às 13h45 (20h45 GMT) e o “suspeito, único ocupante do avião, foi preso sem incidentes”, disse a Polícia Montada do Canadá (RCMP), recusando-se a fornecer mais detalhes, como a identidade do suspeito ou o motivo do crime.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o pequeno Cessna branco cercado por veículos de segurança em uma pista após pousar em Vancouver.

A CBC informou que o Cessna era operado por um aeroclube em Victoria, capital da província localizada na Ilha de Vancouver.

O Aeroporto Internacional de Vancouver informou que nove voos de chegada foram desviados durante o incidente, com uma interrupção temporária nas operações ordenada em todo o aeroporto da cidade da Costa Oeste.

