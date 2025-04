ICEYE destaca soluções em inteligência e vigilância por radar SAR para operações de defesa na LAAD 2025 Empresa líder em New Space promete revolucionar o mercado de observação da Terra por meio da provisão de dados e acesso a constelações SAR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 17h04 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h04 ) twitter

Stand da ICEYE na LAAD Defence & Security Divulgação

A ICEYE, líder global em monitoramento satelital com tecnologia SAR, participa pelo segundo ano consecutivo da LAAD Defence & Security, maior e mais importante feira de defesa e segurança da América Latina.

O evento contará com a participação de mais de 400 marcas expositoras, que apresentam as principais soluções tecnológicas voltadas a todos os elos da defesa e segurança. Na edição realizada em 2023, a LAAD reuniu expositores de 44 países representados por 364 marcas fornecedoras de equipamentos, serviços e tecnologias de 20 segmentos da indústria.

SAR como diferencial estratégico para defesa, inteligência e resposta rápida

‌



De 1 a 4 de abril, período em que ocorre a feira, a empresa apresentará as últimas novidades em monitoramento espacial com tecnologia SAR, incluindo a oferta de modos inovadores de imageamento, possibilidade de compra de constelações operadas pela ICEYE ou independentemente pelos clientes, e a oferta de soluções ligadas a monitoramento de enchentes e catástrofes naturais. O stand da empresa estará localizado no Pavilhão 3, na rua I-82.

A empresa enxerga no evento uma oportunidade de demonstrar a amplitude de seu portfólio de serviços e os benefícios que o monitoramento por satélite pode fornecer para os mais diversos setores brasileiros, incluindo defesa, desde a proteção do território, respostas a emergências, fornecendo dados sobre fronteiras terrestres e oceânicas, até a preservação das florestas, com o mapeamento de dados da Amazônia.

‌



Na visão da ICEYE, a procura de clientes na América Latina, tanto na área de dados SAR de observação satelital, soluções, e na área de Missões, tem crescido significativamente. O objetivo da empresa é expandir a presença na América Latina por meio de fortes parcerias locais, de maneira que a crescente busca relativa à sua tecnologia seja atendida a partir do Brasil.

A empresa acredita que sua base de clientes demanda de soluções diversificadas para importantes aplicações, tais como inteligência, monitoramento marítimo e de fronteiras e proteção do meio ambiente. Para a ICEYE, as oportunidades para uma ativa e sustentável colaboração entre a empresa e a Base Industrial de Defesa brasileira para o atendimento dessa demanda é evidente. A companhia vê o Brasil como um país que oferece condições muito favoráveis para a formação de um círculo virtuoso envolvendo o ecossistema espacial brasileiro como um todo. Por isso, a ICEYE está comprometida em fazer parte desse ecossistema.

‌



A ICEYE já lançou 48 satélites SAR para a empresa e seus clientes desde 2018, e planeja lançar mais de 20 novos satélites em 2025, 2026 e além. No Brasil desde 2020, a empresa tem uma parceria com o Governo Federal para atuar no setor de Defesa, monitorando o território nacional, por meio do Projeto Lessonia.

Serviço:

LAAD Defence & Security 2025

1 a 4 de abril – Rio Centro | Rio de Janeiro

Stand da ICEYE: Pavilhão 3, I-82

Sobre a ICEYE

A ICEYE oferece recursos inigualáveis de monitoramento persistente para detectar e responder a mudanças em qualquer local da Terra, com mais rapidez e precisão do que nunca.

Possuindo a maior constelação de satélites de radar de abertura sintética (SAR) do mundo, a ICEYE fornece percepções objetivas e quase em tempo real, garantindo que os clientes tenham acesso inigualável a dados acionáveis, dia ou noite, mesmo em condições ambientais desafiadoras. Como parceira confiável de governos e indústrias comerciais, a ICEYE fornece inteligência em setores como defesa e inteligência, seguros, resposta e recuperação de catástrofes naturais, segurança, monitoramento marítimo e finanças, possibilitando a tomada de decisões que contribuem para a resiliência da comunidade e o desenvolvimento sustentável.

A ICEYE opera internacionalmente com escritórios na Finlândia, Polônia, Espanha, Reino Unido, Austrália, Japão, Emirados Árabes Unidos, Grécia e EUA. Temos mais de 700 funcionários, inspirados pela visão compartilhada de melhorar a vida na Terra ao nos tornarmos a fonte global da realidade em Observação da Terra.

