Indicação incorreta de altitude pode ter contribuído para a colisão de helicóptero com avião em Washington Informação é do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, que investiga acidente na capital americana em 29 de janeiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 20h01 (Atualizado em 14/02/2025 - 20h15 )

Bombardier da American Airlines e helicóptero bateram no ar e caíram no rio Potomac Alan Wilson/Wikimedia Commons

Dados incorretos sobre altitude podem ter prejudicado a tripulação do helicóptero militar Black Hawk que se chocou com o jato Bombardier da American Airlines em Washington, resultando na morte das 67 pessoas a bordo das duas aeronaves, em 29 de janeiro. Esta possibilidade é investigada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB).

Durante uma coletiva de imprensa na tarde de sexta-feira, a presidente do órgão, Jennifer Homendy, disse aos repórteres que o helicóptero Black Hawk, que estava em um voo de treinamento de qualificação, estava a aproximadamente 278 pés de altitude no momento do acidente, mas acrescentou que há uma possibilidade de que os instrumentos da tripulação tenham mostrado algo diferente.

A tripulação do helicóptero pode ter tido informações erradas sobre a altitude do altímetro, já que os pilotos tinham altitudes diferentes nos segundos antes do acidente, disse o NTSB.

“Estamos analisando a possibilidade de que possa haver dados ruins. ... Eles estavam vendo algo diferente no cockpit que difere dos dados [do registro de dados de voo]?” Homendy disse. “É possível, mas temos muito trabalho a fazer até chegarmos a isso.”

Um piloto de helicóptero pensou que eles estavam a 300 pés e o outro pensou que eles estavam a 200 pés. O NTSB não está preparado para dizer exatamente a que altura o helicóptero estava no momento do impacto, disse a porta-voz.

“Estamos analisando a possibilidade de haver dados incorretos”, disse Homendy.

A transmissão da torre que instruiu o helicóptero a ir para trás do avião pode não ter sido ouvida pela tripulação porque o piloto pode ter acionado o rádio no mesmo segundo e acionado a transmissão do ATC, acrescentou o NTSB.

Os detalhes são alguns dos primeiros a serem revelados pelo NTSB desde o acidente entre o voo 5342 da American Eagle, um Bombardier CRJ, e o helicóptero Black Hawk da Bravo Company, 12º Batalhão de Aviação.

Notícias sobre problemas técnicos que a tripulação de voo pode ter encontrado também contrastam fortemente com os comentários do Secretário de Defesa Pete Hegseth e do Presidente Donald Trump de que as políticas de diversidade, equidade e inclusão do governo estavam potencialmente conectadas ao acidente.

